Las 24 horas de Le Mans, otro argumento de McLaren para renovar a Alonso

Se acerca el mes de agosto, y con él la fecha que Fernando Alonso se marcó para desvelar su futuro. Menos de dos meses tiene McLaren-Honda para mejorar su rendimiento sobre el asfalto y sumar un nuevo argumento a su favor. De momento, que este tercer curso del proyecto resulte menos satisfactorio incluso que el primero, es un impedimento para el asturiano, que recientemente ha reconocido que tiene muchos equipos le abrirían las puertas y que solo ansía aterrizar allá donde pueda pugnar un tercer Mundial que se le resiste desde hace más de una década.

En Woking cada vez parece más lejos de consumar la hazaña, y sin embargo, la renovación no es ni mucho menos una utopía. En McLaren llevan meses detrás del español y creen tener razones suficientes para que este continúe, pese a que las desmesuradas promesas nunca hayan llegado a cumplirse. El salario, eso sí, saben que en este momento no es una prioridad para el asturiano. La complejidad de su piloto de recalar en otra escudería potente, es solo una de las bazas que juega a su favor.

Con Honda o sin Honda

La mayor incógnita en la actualidad reside en la unidad de potencia que montará McLaren la próxima temporada. Según publican medios ingleses, la ruptura de ambas partes es total y Mercedes podría ser el proveedor de un equipo que según sus altos mandos, con otro motor estaría en la zona alta de la parrilla. Si esa fórmula es cierta, quizás los alemanes se nieguen a llevar a cabo esta operación. Sea como fuere, incluso Renault podría permitir a los británicos dar un salto importante de calidad respecto a este curso.

Eso sí, los nipones se resisten a romper un contrato que vence en 2021. Tras conocer que a McLaren no le importa perder una fuente de ingresos que ronda los 150 millones de euros, Honda planea insistir en su apuesta económica para evitar un adiós con tintes de fracaso. Su solución podría ser convertirse en patrocinador principal de McLaren, otro de los asuntos que tiene preocupado al máximo exponente, Zak Brown, que anda desesperado en la búsqueda de un sponsor que le reporte el dinero que han perdido desde que se vislumbró que el proyecto no iba a ningún lado.

La “triple corona”

El mejor argumento de McLaren para convencer a Alonso son las 24 horas de Le Mans. El asturiano es consciente de que si recala en cualquier otra escudería, no le permitirán ‘escaparse’ a otra competición como esta temporada ha sucedido con las 500 millas de Indianápolis. Su actual equipo, en cambio, está dispuesto a todo para retenerle. Sólo hay que observar los mensajes que se han producido en las redes sociales este jueves, donde Zak Brown y Eric Boullier han afirmado ir a por “la triple corona”, objetivo que el propio Alonso reconoció como uno de los retos que le quedan antes de retirarse del mundo del motor.

“Éric Boullier y yo hemos aterrizado en Le Mans gracias a United Autosport y a Jetfly. ¡Vamos a por la triple corona!”, ha compartido con sus seguidores. Precisamente el líder de McLaren es copropietario de United Autosport. Un equipo histórico como McLaren, con sus dos líderes en Le Mans, podría tener como objetivo embarcarse en esta competición. Ese sería un incentivo importante para el español.

@eboullier and I landed at Le Mans courtesy of @UnitedAutosport @flypilatuspc12. Eric and I doing the triple crown! pic.twitter.com/stdl2GDygv