Los sindicatos policiales dudan de las promesas de Barbero

Durante la última comisión informativa de Seguridad, el concejal Javier Barbero ha confirmado que la nueva sede de la unidad integral de Policía Municipal del distritito de Retiro “tendría que estar acabada a mediados del año 2018”. Esta es la primera vez que el edil delimita de manera pública los plazos de la finalización de una obra que por otra aún no ha comenzado. Hasta ahora las promesas sobre la fecha en la que estaría listo el nuevo edificio sólo las había realizado de manera privada a los propios policías municipales. Precisamente, son estos últimos los que vuelven a desconfiar de la palabra de Barbero, a pesar de que éstas ya no se hayan producido en ‘petit comité’. “No me creo nada. Además, aquí no nos han informado de nada”, afirma uno de los propios agentes locales de la unidad afectada.

Además, el concejal, Javier Barbero, ha asegurado compartir “la misma preocupación” que el socialista Ramón Silva, encargado de preguntar por la situación de los policías municipales que se encuentran ubicados en el barracón policial de Retiro, durante la comisión del ramo.

La construcción de una nueva sede es una necesidad y una reivindicación histórica de esta unidad policial. Hace algunos meses fue el propio Barbero el que visitó las dependencias de los agentes municipales y el que prometió personalmente que iban a subsanar los desperfectos menos costosos, para que pudieran trabajar en las mejores condiciones posibles hasta que se pudieran trasladar a la nueva sede. Hasta el momento, es la única promesa que ha cumplido el edil porque sí es cierto que el Ayuntamiento de Madrid, aunque tarde, ha conseguido arreglar las goteras, la falta de climatización y los desprendimientos del techo.

Así lo ha confirmado el propio Javier Barbero en la comisión informativa de Seguridad: “Hemos garantizado los mínimos y hemos dado una respuesta a sus necesidades”. Desde la unidad policial de Retiro agradecen el guiño del consistorio, pero reconocen que el gran mérito de que estos pequeños desperfectos se hayan arreglado es de la prensa y la gran presión mediática que ha ejercido. De hecho, fue Estrella Digital y sus imágenes en exclusiva las que destaparon las pésimas condiciones en las que trabajan estos policías municipales del distritito de Retiro.

Ningún movimiento en la zona

En la actualidad, la concejalía de Seguridad asegura que está diseñando el proceso de reubicación de manera que se adecue al modelo de policía comunitaria. En un principio, Barbero comunicó a los agentes de la unidad afectada que serían trasladados a un edificio que se levantaría en frente de las dependencias actuales, justo detrás del Centro Municipal para mayores ‘Pérez Galdós’.

“Es cierto que en su día nos dijeron que era ahí donde se emplazaría la nueva sede, pero la realidad es que por el momento no se ve ningún movimiento en la zona. Por este motivo, nos sorprenden las palabras del concejal y por lo que no me creo que las instalaciones vayan a estar acabadas en el tiempo que han establecido. Deberían de comenzar ya si pretenden que nos traslademos para mediados de 2018”, asegura uno de los más de 150 agentes municipales del distrito de Retiro.

Las pésimas condiciones en las que han desarrollado su trabajo estos miembros del cuerpo local durante muchos años no han pasado inadvertidas para la oposición. De hecho, el grupo municipal del Partido Popular pidió explicaciones a Nacho Murgui, concejal presidente de Retiro, sobre la deplorable situación de los agentes. La pregunta fue realizada en un pleno del distrito y después de conocer los ‘populares’ que el propio Murgui había visitado las dependencias policiales y que por lo tanto era consciente del problema.

Pero los desperfectos sufridos en las dependencias policiales de Retiro no son las únicas sufridas por el Cuerpo Local de Seguridad. De hecho, son muchas las unidades que sufren goteras, desprendimientos de techos, duchas clausuradas y apagones de luz día a día.

Por este motivo, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, puso en marcha a finales de noviembre un plan de inversiones para mejorar las instalaciones de la Policía Municipal, especialmente en los distritos, que consistía en la evaluación de todos los inmuebles dependientes de la Dirección General, la reparación por vía de urgencia de aquellos en los que se considere necesario, a la vez que se buscaban inmuebles, o terrenos municipales, para la adecuación o construcción de las Unidades que cumplan con los criterios medioambientales y eficiencia energética RD 235/2013, que mejoraría tanto el confort de los y las agentes de Policía Municipal, como la imagen Corporativa del Ayuntamiento.