Rita Maestre pide disculpas a la Policía Municipal tras acusarles de mentirosos

Sólo unas horas después de acusar a los policías municipales de mentirosos, Rita Maestre se ha tenido que retractar y pedir disculpas a los representantes sindicales. “Me pasaron una información errónea sobre el hecho y la di por buena”. Estas son las palabras de Maestre a José Francisco Horcajo, responsable de Policía Municipal de Madrid del CSIT. Sin embargo, la portavoz del Gobierno de Carmena dijo en sus manifestaciones públicas que "hay que informarse bien antes de hablar", para a continuación decir que sólo hubo "un forcejeo" "normal, porque no estaban contentos por ser detenidos".

Maestre también ha telefoneado a otros líderes sindicales como Carlos Bahón, de APMU, para expresarles sus más sinceras disculpas y “su apoyo” al Cuerpo Local. “Aceptamos las disculpas y agradecemos el detalle, pero nos gustaría que realizara unas declaraciones públicas para que el honor de la Policía Municipal no quede manchado”, afirma Horcajo. Además, aclara que “no tienen nada en contra de los manteros y que entienden que lo hacen por comer, pero que es algo que “no está permitido por la ley”.

La llamada que se ha producido en torno a las 10.30 horas de la mañana ha sido un movimiento del Ayuntamiento para mostrar su respaldo al colectivo policial. Pero sólo unas horas más tarde, Manuela Carmena ha recibido en el Palacio de Cibeles a un grupo de manteros que pedían justicia ante el “acoso policial”. Es decir, en privado los dirigentes de Ahora Madrid intentan calmar los ánimos a través de los representantes sindicales, pero públicamente vuelven a mostrar su apoyo a los manteros.

Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el encuentro con los vendedores ambulantes estaba programado, pero lo cierto es que no aparecía en la agenda del día y ningún medio de comunicación había sido informado del mismo. De hecho, ha sido el concejal presidente de Villaverde, Guillermo Zapata, el que ha informado de la reunión a través de un tuit.

Un proyecto fantasma

Pero este no es sino el último capítulo de la problemática que ha generado la venta ambulante ilegal en Madrid. Todo comenzó cuando el equipo de Gobierno de Carmena anunció un plan policial antimanteros. La idea era atacar a la raíz del problema, los pisos donde se guarda toda la mercancía. También planearon un refuerzo de efectivos y un mayor número de agentes vestidos de paisanos para sorprender a los manteros. La Policía, por su parte, dijo desconocer cuál era ese plan y su contenido, aunque se mostró receptiva a la aplicación de nuevas medidas.

Una semana fue lo que duró el proyecto. El tiempo justo para que el ala más radical de Ahora Madrid mostrara su malestar por el aumento de la presión policial sobre los manteros. Ante las quejas internas, Carmena cambió de discurso y pensó en aplicar una serie de medidas sociales más acordes a su política, incluyendo el "carnet de ciudadanos" para los manteros. Javier Barbero, concejal de Seguridad, desmintió a su líder horas después y afirmó que el plan antimanteros seguía en marcha. Dos versiones en menos de 24 horas de un mismo problema. De nuevo la improvisación volvía a ser el protagonista en el discurso ambiguo del Ayuntamiento de Madrid.

Las consecuencias de estos vaivenes no se hicieron esperar. El pasado 8 de septiembre, dos agentes vestidos de paisano fueron agredidos por manteros en la Gran Vía. Los policías necesitaron de asistencia sanitaria del SAMUR. El altercado se producía justo días después de que Carmena celebrara la entrada de un grupo de inmigrantes por la frontera entre Ceuta y Marruecos. “Es un efecto llamada y una manera de respaldar a los manteros. Nos sentimos indefensos”, afirmaron fuentes policiales tras las afirmaciones de la alcaldesa.

Después de la agresión han llegado las polémicas declaraciones de Rita Maestre y sus posteriores disculpas y la manifestación no convocada, aunque programada según el Consistorio, de los manteros ante el Palacio de Cibeles. El problema está lejos de encontrar una solución y el doble discurso que está utilizando el equipo de gobierno de Manuela Carmena no está sino agravando la situación. Y mientras tanto Javier Barbero, máximo responsable en materia de Seguridad en Madrid, sigue en un segundo plano. “Desde el supuesto escrache no ha vuelto a aparecer ni en las reuniones con los sindicatos, afirman fuentes policiales.