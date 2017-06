El PSOE gira y permitirá la reprobación de Sánchez Mato y Mayer

Parece que la complicidad con Carmena de los concejales socialistas de Madrid no pasa por el apoyo a los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. La abstención anunciada hoy por Purificación Causapié , permitirá que la reprobación de los concejales imputados y su solicitud de dimisión sea aprobada por el pleno. El concejal socialista, Antonio Carmona, que encabezó la candidatura socialista, ya había pedido su dimisión.

Purificación Causapié ha recordado esta mañana que Ahora Madrid gobierna en minoría y por ello espera que la alcaldesa, Manuela Carmena, escuche al Pleno el miércoles -día previsto para la votación- y "actúe en consecuencia".



Carlos Sánchez Mato (delegado de Economía y Hacienda) y Celia Mayer (delegada de Políticas de Género y Diversidad) han sido citados a declarar junto a la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, como investigados (imputados) por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario por encargar tres informes externos 'a dedo' para denunciar el Open de Tenis, tras una querella presentada por el PP.

Los concejales imputados no solo habían contratado informes a espaldas de la Alcaldesa sino que también presentaron una querella ante corrupción sin conocimeinto previo de la alcaldía.

La difícil situación interna del grupo Ahora Madrid, dividido entre Ganemos, Podemos y concejales no alineados, impide a Carmena ningún ejercicio de autoridad política. Una situación que le ha llevado a recurrir a un truco verbal para no forzar el cese de los imputados. Según la alcaldesa “son querellados” no “imputados”.

Un truco de jurista que no sirve para ocultar el incumplimiento ético de quienes siempre exigieron la dimisión por circunstancias similares a miembros de otras formaciones políticas.



Tras conocerse la pasada semana la situación judicial de Sanchez Mato y Mayer el PP ha presentado una iniciativa para su debate en el Pleno del miércoles en la que solicita a la alcaldesa el cese de ambos, en tanto que Ciudadanos pedirá su reprobación. Para que estas iniciativas salgan adelante basta que los dos grupos voten a favor y que el PSOE se abstenga.



"Es una obligación democrática", ha dicho la portavoz socialista sobre la necesidad de que un gobierno "en minoría" como el de Carmena tenga en cuenta la voluntad del Pleno, algo que la alcaldesa no hizo cuando toda la oposición pidió el cese de Mauricio Valiente como responsable del plan municipal de derechos humanos, del que su edil sigue al frente.



"Son delitos muy graves", ha considerado Causapié, crítica con la "doble vara de medir" de Ahora Madrid, un grupo que en su opinión acusa y señala a personas de otros partidos y "sorprende" ahora apoyando a los suyos.



Causapié ha pedido al PP y C's que se pongan de acuerdo para presentar una única iniciativa -ya que el PP reclama el cese y el partido naranja la reprobación- y sí ha mostrado su rechazo a la comisión de investigación sobre este caso reclamada por Ciudadanos, que en ningún caso apoyarán.