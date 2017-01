Si alguna vez el PSOE-M sopesó pactar con Manuela Carmena su entrada en el Gobierno municipal, ahora esa opción se ha diluido. Los socialistas madrileños rechazan de manera frontal cualquier tipo de acuerdo con Ahora Madrid. El idilio que parecían tener ambas fuerzas políticas, parece haberse convertido ahora en ruptura. “No vamos a ser cómplices de su mala gestión”, afirman fuentes socialistas a este diario. El PSOE-M afronta un cambio de estrategia en la capital que consiste en evitar pactos con el Ejecutivo municipal. El objetivos de los socialistas, dicen las mismas fuentes, consiste en centrarse en las próximas elecciones y recuperar los votos perdidos. “El PSOE-M no va a entrar en el Gobierno. Todo lo contrario, el objetivo es dejarles caer por su mala gestión”, añaden.

Carmena sigue buscando el apoyo del PSOE-M

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere un compromiso mayor del PSOE en la gestión del Ayuntamiento, pero los actos del Gobierno municipal contradicen su voluntad. Tanto es así que no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el grupo socialista, que aprovecha esta circunstancia para desmarcarse de su pacto tácito con Ahora Madrid y reivindicar su autonomía. “Tenemos que presentar nuestro proyecto de manera autónoma para las próximas elecciones”, dicen fuentes socialistas municipales.

Sin embargo, la alcaldesa insiste. Este mismo lunes, en una entrevista en TVE Carmena se ha referido a la “oposición leal” de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid. Es más, ha admitido que “a veces” tienen “razón” y que su trabajo “mejora” la gestión que realiza su equipo. También ha explicado que le parece “importante ver la experiencia tan novedosa de tener una relación especial con el PSOE sin estar en el Gobierno”. “Hemos hecho algunas acciones de Gobierno juntos. Hemos inventado un nuevo camino, el de una gran colaboración, pero con una estructura de oposición”, ha subrayado Carmena que al mismo tiempo ha calificado al PSOE-M como “oposición leal”.

“No estamos aquí para hacerle la gestión a Podemos”

De momento, el PSOE-M ya ha anunciado que no apoyará los presupuestos municipales pero la estrategia puede ser más amplia: condicionar la acción de gobierno con la vista puesta ya en las futuras elecciones municipales para tratar de hacerse con los votos de izquierdas que huyeron de su formación a la candidatura de Carmena y que hoy se sienten defraudados por la gestión del gobierno municipal. “El PSOE-M apoyará las propuestas e iniciativas de Ahora Madrid si está de acuerdo, pero no va a resolverles la gestión. No estamos aquí para hacerle la gestión a Podemos, ese no es nuestro papel. No vamos a ser cómplices de sus fracasos estrepitosos, como por ejemplo que el 40% de la inversión del Ayuntamiento de Madrid no se haya ejecutado. Eso es un síntoma claro de que no son capaces de gestionar", sostienen fuentes socialistas municipales.

Conscientes de las continuas polémicas en las que se sumerge el gobierno municipal, la división interna en Ahora Madrid y la falta de una línea clara de gobierno, los socialistas empiezan a hacerse valer desde su exiguo grupo municipal de nueve concejales, y puede que esa reivindicación conduzca a una ruptura definitiva que dejaría al equipo de Carmena al pairo de los acontecimientos, con las cuentas prorrogadas y con el horizonte plagado de incertidumbres. Si hace unos meses parecía que los socialistas entrarían en el gobierno, hoy parece que eso era una ilusión que se ha ido con 2016.

El PSOE-M quiso formar parte del Gobierno de Carmena

Hace apenas unos meses la entrada de los socialistas en el Ejecutivo municipal parecía inminente. Los acuerdos y las votaciones conjuntas como, por ejemplo, la defensa de la concejala Celia Mayer, la cesión de competencias para gestionar la ley de Memoria Histórica o la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción propuesta por los socialistas fueron prueba de ello. Según explican fuentes socialistas a este diario, el fracaso del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en sus negociaciones para tratar de formar gobierno y su descalabro en el último Comité Federal, frenaron cualquier tipo de irrupción: “Para llegar a un acuerdo con Podemos, Sánchez pretendía que los socialistas fueran la palanca de algunos gobiernos municipales y así demostrar que la unión de la izquierda podía ser posible”.

Pero tras el batacazo de Sánchez, dicen las mismas fuentes, el partido inició un debate interno que concluyó con la necesidad de “mantenerse al margen” de cualquier pacto de gobierno municipal para encarar con autonomía los próximos comicios. “Al cambiar las circunstancias políticas internas empieza a haber un debate y nos preguntamos ‘¿pero qué estamos haciendo?’. Nuestro objetivo es ganar las próximas elecciones municipales y lo vamos a conseguir”, señalan los socialistas.