El PP critica que un socialista haga un meme de Cifuentes durante el debate

El Partido Popular de Madrid ha criticado que el diputado socialista Juan José Moreno Navarro haya sido pillado haciendo un meme de Cristina Cifuentes durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la región celebrado hoy en la Asamblea de Madrid.



El diputado del PSOE-M, portavoz de la comisión de Educación, ha sido cazado "in fraganti" por los fotógrafos del diario El Mundo mientras hacía una imagen en la que versionaba el cartel de "Harry el sucio" con la presidenta regional sujetando una pistola y la sede de la Puerta del Sol como fondo.



"A esto se dedica un diputado socialista durante el #DER16Madrid. ¿Nada mejor que hacer, señoría?", ha criticado el Partido Popular de Madrid a través de la red social Twitter.



Además, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha calificado de "lamentable" esta acción a la que le ve "tintes machistas" y ha censurado en declaraciones a los medios que un diputado que cobra un sueldo público se haya dedicado a hacer un meme en lugar de atender al "debate más importante del año".



Desde el PP, ha añadido, esperan las disculpas del grupo socialista o del propio diputado, de lo contrario pondrán una queja ante la mesa de la Asamblea por una actitud "no razonable".



Por su parte, Moreno Navarro ha dicho que todos los diputados suelen "tuitear y expresar sus opiniones de lo que les parece el debate" y que en su caso ha optado por una visión gráfica visual con la que quería criticar el uso del tiempo de Cifuentes, que no ha considerado razonable al superar el de los portavoces.



El diputado socialista ha defendido la legitimidad de dar su opinión, aunque ha pedido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por una imagen "más o menos chistosa". También ha rechazado la acusación de "tintes machistas".



El parlamentario madrileño, que ha realizado este fotomontaje durante la primera parte del debate de hoy, que ha durado casi siete horas sin receso alguno, no es el primero criticado por su actividad durante un debate: Celia Villalobos levantó polémica cuando fue pillada jugando al "candy crush".