El PP asegura que las restricciones responden a una "política ideológica"

El Ayuntamiento de Madrid ha activado para este jueves el 'escenario 3' del protocolo por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), que implica, por primera vez, la restricción de la circulación en el interior de la M-30, en este caso a los vehículos con matrícula par por ser día 29.



La medida se pondrá en marcha mañana, jueves, entre las 06:30 y las 21:00 horas, cuando los vehículos que lleven matrícula par -salvo excepciones- no podrán acceder desde la autovía circular madrileña de la M-30 al interior de la almendra de la capital.



La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha sido la encargada de anunciar hoy la adopción del 'Escenario 3' del protocolo municipal por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), que autoriza la circulación por el centro de la capital sólo a los vehículos de matrícula par los días pares, y sólo a los de matrícula impar los días impares.



El 'Escenario 3', además, incluye las medidas de los escenarios 1 y 2, que limitan la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora en la M-30 y prohíbe a los no residentes aparcar sus vehículos en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) entre las 09:00 y las 21:00 horas.



Con esta medida, inédita en España, la capital de España se suma a otras grandes ciudades del mundo que ya la aplican en los días de alta contaminación.



El Ayuntamiento ha reiterado que antes del mediodía informará a la ciudadanía de las medidas que adoptará para el día siguiente y en el caso de mañana, día 29, dará cuenta de las decisiones referidas al viernes, día 30, cuando se prevé que miles de personas saldrán de Madrid por las fiestas de fin de año.



Está previsto también, en cuanto al transporte público, que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) refuerce 55 líneas de su red, fundamentalmente aquellas que cubren las rutas entre los distritos de la periferia y la almendra central de la ciudad, y que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) adopte las medidas necesarias para "maximizar" la capacidad del transporte público regional, como el Metro.



Ante la llegada a Madrid de coches con restricción, el Ayuntamiento recomienda dejarlos fuera de la M-30, en aparcamientos, e ingresar en la ciudad utilizando transporte público, o entrar antes de las 06:30 horas o después de las 21:00 horas.



Entre las reacciones a la medida, el PP, a través de su portavoz adjunto en el Ayuntamiento, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho que la restricción responde a una "política ideológica" del Gobierno municipal.



Henríquez de Luna ha dicho que el 55 por ciento de las emisiones contaminantes en Madrid se deben a los autobuses de la EMT, por lo que pide al Consistorio que renueve toda la flota, los taxis o los vehículos de reparto.



En Ciudadanos, su portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha lamentado que el Consistorio restrinja el tráfico privado sin ofrecer al mismo tiempo alternativas a los ciudadanos como aparcamientos disuasorios o carriles para bicicletas.



"No estamos trabajando en serio un plan de calidad del aire, a largo plazo, con medidas con vocación de permanencia que atienden el problema estructural de la contaminación en Madrid", ha subrayado Villacís, quien ha reconocido que la contaminación es un riesgo para la salud y que ahora hay "niveles tóxicos".



El responsable del Área de Energía de Greenpeace, José Luis García, ha dicho a Efe que "este tipo de medidas son pequeños primeros pasos en esa dirección", aunque considera que al margen de estos "episodios puntuales de contaminación aguda, lo preocupante es el problema estructural".



"Hay que elegir entre la salud de los ciudadanos y el privilegio del uso del transporte privado", ha señalado García.



En la misma línea, Juan Bárcena, responsable del área de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, ha asegurado que esta organización "apoya todas las medidas que el Ayuntamiento propone para frenar la contaminación.



Ramón Martí, director de Coordinación Territorial y responsable de Medio Ambiente de SEO/BirdLife, ha valorado igualmente unas medidas "dirigidas al bien común y a mejorar la calidad del aire, que al fin y al cabo es una de las premisas de nuestra organización".



En SEO/BirdLife, "luchamos por mejorar la vida de los ciudadanos mediante el contacto con la naturaleza, la mejora de la biodiversidad urbana y la naturalización de las ciudades, medidas que van en la misma dirección" -ha dicho Martí- que las adoptadas por Madrid.