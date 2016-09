La Policía Municipal solicita el cese de Rita Maestre por injurias

"Erróneas, desafortunadas e injuriosas". Así es como califican las declaraciones de Rita Maestre desde las centrales policiales en las que la concejala afirmaba que los dos agentes municipales que fueron agredidos en plena Gran Vía el pasado 8 de septiembre sólo sufrieron un forcejeo. "No, no es cierto que fueran golpeados. Sencillamente se produjo un forcejeo, como se produce con otros cuerpos policiales en las detenciones. La persona detenida no está muy contenta de ser detenida y en esos procesos se producen forcejeos, que es algo muy distinto de que dos personas golpeen a un agente municipal. Hay que ser cuidadosos con los términos para no generar alarmas que no son tales", ha declarado Maestre.

Después de esta acusación a las fuerzas de seguridad municipales, CSIT Unión Profesional solicita el cese de la concejala de Ahora Madrid al considerar "una falta de respeto" sus afirmaciones en las que acusa de mentir a los dos agentes que fueron agredidos el pasado 8 de septiembre en la Gran Vía por dos manteros.

"Creemos que es un error quitar importancia al asunto porque es un miembro del equipo de gobierno y debería de mostrar siempre su apoyo a los trabajadores de su Consistorio. No nos sentimos respaldados por el Consistorio", afirma José Francisco Horcajo, responsable de Policía Municipal de Madrid del CSIT.

Desde el sindicato pretenden trasladar el profundo malestar que han creado las palabras de Rita Maestre dentro de la Policía Municipal. "Está faltando a la verdad porque sí es cierto que los dos compañeros fueron agredidos e incluso han necesitados de asistencia médica", explica el miembro sindical, que también confirma que la actividad en los foros policiales ha aumentado tras las "desafortunadas" declaraciones.

Además de desmentir a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid también explican que lo ocurrido el pasado 8 de septiembre "no" es un hecho aislado. "Llevamos tiempo denunciando las agresiones que los policías municipales llevan sufriendo desde un tiempo a esta parte por los vendedores ambulantes", afirma Horcajo.

Por último, también solicitan al Ayuntamiento que se persone como parte de la acusación contra el vendedor ambulante que agredió a los dos agentes, al entender que tienen el deber de defender los intereses y la integridad de sus trabajadores. "La Policía Municipal depende del Ayuntamiento y por lo tanto debemos ser respaldados y defendidos por ellos", concluye Horcajo.