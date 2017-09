La Policía desmantela el campamento de los huelguistas de hambre de Afinsa Y Forum

"No tenemos permiso para acampar y nos han obligado a desmantelar el campamento que habíamos 'construido' para protestar por nuestra situación". Estas son las palabras de una de las personas que desde este martes se encuentra en huelga de hambre por lo que ellos consideran una "injusticia", los 'casos' Afinsa y Forum. La Policía Municipal, primero, y la Policía Nacional, después, se ha personado este martes en la plaza Carlos V, lugar donde habían levantado este asentamiento, para obligarles a retirar la pancarta que colgaba de una valla situada en la salida del metro. Los agentes han advertido que volverían a pasar por la zona para comprobar que habían cumplido la orden.

Los más de 20 afectados que habían decidido emprender esta desesperada acción explican que informaron a la Delegación de Gobierno de sus intenciones. "Desde la delegación nos dijeron que no teníamos que pedir ningún permiso porque era un concentración de gente muy pequeña, aunque sí es cierto que nos advirtieron de que deberíamos estar al tanto de la legalidad con respecto al Ayuntamiento de Madrid", afirma otro de los afectados. El problema es que los huelguistas deberían de haber pedido permiso al Ayuntamiento para acampar en la vía pública.

"Cuando nos la Policía no ha informado de que debíamos de pedir permiso al consistorio hemos ido corriendo para solicitarlo, pero nos han dicho que los trámites podrían durar hasta quince días", explica uno de los huelguistas. Por este motivo, han decidido retirar la pancarta y desmontar las tiendas de campaña que habían instalado para no incurrir en ninguna ilegalidad. De todos modos, esto no significa que vayan a abandonar su protesta. "De aquí no nos mueve nadie y la pancarta la hemos puesto en el suelo para que la gente pueda leerla. Esta noche pensamos dormir a la interperie en sacos de dormir y donde podamos, aunque no tengamos la protección de las tiendas de campaña", avisa uno de los afectados.

A esta situación se ha llegado después del último capítulo entre los afectados y la administración concursal tiene su inciio en un escrito remitido a finales de junio por la administración concursal de Afinsa al Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Madrid impugnando los últimos recursos presentados por algunos de los afectados. En concreto, quienes presentaron los recursos solicitaron que la Agencia Tributaria devuelva el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) abonado por Afinsa desde 1994 a 2005. La cifra ascendería a 102,4 millones de euros, según las estimaciones realizadas de cara a la liquidación de la empresa. Pero la administración concursal se ha negado y se ha cerrando en banda ante las peticiones de los damnificados. "El Gobierno no puede mirar para otro lado. Son ya once años de lucha continúa", sentencia uno de los huelguistas.