El polémico vídeo de la Policía Municipal que indigna a parte del Cuerpo Local

El próximo 24 de junio tendrá lugar el patrón de la Policía Municipal, San Juan. Desde la llegada de Ahora Madrid al poder este día siempre ha llegado cargado de polémica. El primer año el concejal de Seguridad, Javier Barbero, y la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, asistieron al tradicional desfile del Cuerpo Local a regañadientes, porque era un acto que ya había dejado preparado el anterior equipo de gobierno de Ana Botella. En el año 2015, Barbero decidió suprimir el desfile de los agentes municipales y restó importancia al patrón de los mismos. Hace pocas semanas se anunció que este año 2016 tampoco habría desfile, aunque ha sido un polémico vídeo lo que ha terminado por despertar las iras de los agentes más críticos con la gestión de Barbero y del director de la Policía Municipal, Andrés Serrano.

El vídeo carece de ninguna marca institucional por lo que dificulta averiguar la procedencia del mismo. Al no hacer ninguna referencia al Ayuntamiento de Madrid ni a la Concejalía de Seguridad es imposible determinar si la grabación ha sido encargada por la administración local. Lo que si es cierto es que la filmación está realizada en la casa de campo, muy cerca del edificio de la Jefatura del Cuerpo Local y que las personas que salen en el vídeo no son actores, sino policías municipales. Además, también aparecen dos furgonetas del cuerpo, bicicletas y el uniforme utilizada es el oficial por lo que los sindicatos sospechan que el vídeo sí contaba con la aprobación de la Dirección General. De todos modos, proceda de donde proceda el vídeo el hecho es que ha levantado muchas ampollas entre varios agentes de la Policía Municipal.

En la grabación, de más de cuatro minutos de duración, se observa a varios policías municipales ayudando a los ciudadanos en distintas situaciones cotidianas como cruzar un paso de cebra, ponerse el cinturón de seguridad... Todas estas acciones vienen acompañadas de la canción 'Ghost Town' y con un baile indescriptible de los propios agentes. "No creemos que sea acertado ocupar el tiempo de servicio para grabar un vídeo con la falta de personal que sufrimos", afirma José Francisco Horcajo, responsable de la Policía Municipal en CSIT. La realidad es que tampoco se conoce si la grabación se hizo durante las horas de servicio de los policías municipales, aunque Horcajo se muestra disgustado de igual manera: "Si lo han realizado en sus horas libres me parece igual de desacertado porque con este tipo de vídeos nunca nos van a tomar enserio". Además, el responsable sindical afirma que es muy difícil que la Jefatura no estuviera al corriente de los hechos: "Es cierto que no sale ninguna referencia institucional, pero estoy seguro de que tendrían que estar al tanto cuando están utilizando incluso furgonetas, bicicletas y equipamientos oficiales".

"El vídeo es vergonzoso y refleja el nuevo modelo policial que quiere Serrano", afirma un agente del Cuerpo Local. Este mismo policía también asevera que varios de los compañeros que aparecen en la filmación son personas muy cercanos al propio Serrano, que esta semana ha visto como el sindicato mayoritario dentro del Cuerpo Local, CPPM, pedía su dimisión a la propia Manuela Carmena.