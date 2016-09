La plataforma '¡Sí, calle Millán-Astray!' desafía a Manuela Carmena

El teniente coronel José Pérez Recena, portavoz del colectivo, que agrupa a asociaciones y hermandades de antiguos legionarios, además de otros colectivos civiles, ha explicado en una rueda de prensa en Almería que se ha solicitado que la concentración sea el 24 de septiembre.



Asimismo, ha precisado que en el escrito de la plataforma se pide, por este orden, que tenga lugar en la plaza Mayor, en la del Sol, o en la de la Villa.



Además, ha concretado que, aunque inicialmente estaba previsto realizar una manifestación desde Cibeles a la plaza de la Villa, finalmente se ha decidido desconvocarla debido a que iba a coincidir con una jura de bandera en el centro de Madrid, obras en la Cibeles y otros problemas de "logística" y técnicos.



Recena ha sostenido que pretender cambiar el nombre de la calle Millán-Astray a calle Inteligencia es "una felonía y una canallada", porque "da por cierta una historia que cada uno cuenta a su manera", relativa a un supuesto enfrentamiento en Salamanca entre José Millán-Astray y Miguel de Unamuno.



También ha indicado que su colectivo solicitó en agosto presentarse como parte interesada en la comisión que estudia el cambio de denominación y que instó a que le fuese remitida toda la documentación.



"El 21 de agosto lo volvimos a pedir por escrito y aún no nos han hecho llegar la información. Ese mismo día decidimos realizar una manifestación. Si no nos responden, podemos presentar una querella por prevaricación o un recurso contencioso, lo que nos aconsejen nuestros servicios jurídicos", ha añadido.



Sobre Millán-Astray, ha sostenido que no participó en la sublevación de 1936 porque "llevaba residiendo desde marzo en Buenos Aires" y que "no tuvo nada que ver con el alzamiento y, cuando regresó a España, no tenía claro dónde incorporarse".



"Se volcó en aliviar a los más necesitados. Es ampliamente conocida su acción social, aunque no ha sido difundida", ha añadido.