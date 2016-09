El plan fantasma de Carmena para acabar con los manteros

En la Policía Municipal nadie sabía nada del plan ‘antimanteros’. En realidad, desde el mismo Cuerpo sospechan que nunca hubo dicho plan y que si lo hubo, sólo estaba en la cabeza de algún dirigente, pero que su aplicación nunca fue una opción real. Lo que prometía ser un proyecto para extinguir la venta ambulante ilegal en Madrid ha acabado siendo una opción para conceder a los manteros un carnet de ciudadanía y alternativas sociolaborales para ellos. “Anular el plan hará que miles de manteros escojan Madrid como destino, en opinión de los expertos. Es un efecto llamada”, denuncia Julián Leal, portavoz del CPPM.

La semana pasada, el Ayuntamiento filtraba a un diario nacional un supuesto plan para combatir la masificación de la venta ambulante ilegal que vive Madrid durante los últimos meses. Se habló de un Plan Integral que intentaría erradicar esta práctica a través de redadas en los pisos donde se almacena la mercancía y que además contaría con un gran despliegue de policías de paisano para facilitar la detención de los cientos de senegaleses que inundan Gran Vía, Preciados o la Plaza de Callao. Sólo duró unos días la intención, hasta que los concejales de Ganemos Madrid (parte de Ahora Madrid) pusieron, otra vez, el grito en el cielo.

El proyecto también contemplaba la posibilidad de que muchos de los manteros estuvieran esclavizados por bandas organizadas. Algo que ya denunció este diario hace poco menos de un año. “Ojalá se hubieran atrevido de verdad a aplicar este tipo de medidas porque hubieran encontrado el respaldo total de la Policía Municipal”, afirma Leal.

Los vaivenes del Ayuntamiento con respecto a este problema no han hecho sino empeorar las cosas. De hecho, los agentes del distrito Centro viven una situación insostenible y en la mayoría de las ocasiones se sienten ‘solos’. Los comerciantes se quejan porque reclaman más dureza contra los manteros. Los ciudadanos se muestran poco favorables durante las intervenciones de los policías y por norma general se suelen postular del lado más débil, aunque sepan que estos están cometiendo una ilegalidad. Aunque lo que realmente preocupa a los sindicatos policiales son las actuaciones judiciales.

“Ya no se corre detrás de los manteros por miedo a que tire a algún ciudadano en la persecución y que encima sea el agente el denunciado”, explica Leal. "Por el contrario, ha habido multitud de policías lesionados durante muchas intervenciones contra los manteros, pero da igual porque como va en el sueldo…”, ironiza el portavoz del CPPM.

Un llamamiento a los manteros

Después de tantas directrices y planes enfrentados la Policía Municipal está desconcertada y no sabe cómo actuar con los manteros. Por este motivo, desde los sindicatos reclaman un verdadero plan de actuación que cuente con la coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la colaboración de las unidades de investigación porque el verdadero problema radica en los pisos donde se almacena la mercancía.

Pero una vez más las ideas del Ayuntamiento y las de las centrales sindicales vuelven a no ser las mismas. Sólo una semana después de anunciar el proyecto ‘antimanteros’, el Consistorio ha edulcorado con su política social el plan. Lo que iba a ser un gran despliegue policial encabezado por las antiguas UCES se ha convertido, siete días después, en un reparto de carnés de ciudadanía y de alternativas sociolaborales para los manteros.

“Se acaba la temporada de verano en la zona de la Costa y declaraciones como las de Carmena jaleando a los inmigrantes que saltan la valla y la anulación del plan hacen que la mayoría de los manteros vayan escoger Madrid como lugar de destino. Saben que el Ayuntamiento está de su parte”, afirma Leal.

Un proyecto sin aclarar

Las reacciones políticas a este cambio de rumbo de Carmena y su equipo tampoco se han hecho esperar. Begoña Villacís, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha acusado a la alcaldesa de querer convertir el Ayuntamiento en un “Manteros Welcome”. "La forma nunca tiene que ser hacer la vista gorda, ni invitar a la Policía a que no haga cumplir las ordenanzas", ha indicado Villacís, para quien "no se puede decir a la Policía qué ordenanzas no cumplir y cuáles observar".

Por su parte, Javier Barbero, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado que el plan ‘antimanteros’ “sigue adelante” a pesar de que hace menos de 24 horas el Consistorio anunció su “aplazamiento”.

Mientras el Consistorio se aclara y decide cómo atajar el problema de la venta ambulante ilegal, la realidad es que los comerciantes de la zona no dejan de sufrir pérdidas, los agentes no paran de recibir agresiones y los manteros, en la mayoría de los casos, de soportar la explotación de las mafias y las bandas organizadas. Los datos no mienten. Hasta julio, la Policía ha impuesto un 30% menos de multas por esta práctica que en el mismo periodo de 2015.