Los 'okupas' atacan a Carmena: "No nos representas"

Relación rota entre los colectivos 'okupas', uno de los principales valedores de la llegada de Ahora Madrid al poder, y Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad de Madrid. Uno de los grupos más representativas dentro del mundo de la 'okupación', el 'Patio Maravillas', ha atacado a la edil a través de su cuenta personal de Twitter. "Gracias Manuela Carmena por criminalizar pobreza y autogestión. Mientras existan edificios abandonados okupar es legítimos. #NoNosRepresentas", han escrito en la red del pájaro azul. Este ataque se produce sólo un día después de que la máxima dirigente de la ciudad afirmara en un foro económico no querer "un Madrid tercermundista con okupas".

Gracias @ManuelaCarmena por criminalizar pobreza y autogestión. Mientras existan edificios abandonados okupar es legitimo #NoNosRepresentas — Patio Maravillas (@patiomaravillas) 21 de marzo de 2017

La alcaldesa habló sobre este fenómeno en el fórum Nueva Economía, a raíz de las usurpaciones acontecidas en Madrid en época de desahucios. "No podemos tener un Madrid tercermundista de okupas", declaró. En este sentido, Carmena afirmó que el consistorio madrileño había hecho "todo lo posible" para evitar todo tipo de desalojos en la capital. "Pedimos ayuida para los pisos que tengan inquilinos, no okupas", afirmó en un momento de la charla. Lejos de arrepentirse de sus comentarios, la primera edil añadió: "No es deseable la patada a la puerta". Con estas declaraciones, Carmena escenificaba la ruptura con un colectivo que en su día apoyó la candidatura de Ahora Madrid, en las elecciones municipales de 2015.

De todos modos, esta pelea entre los 'okupas' y Carmena no hace sino agrandar la brecha que existe entre los concejales de Ahora Madrid. La alcaldesa siempre se ha mostrado reacia a apoyar el movimiento okupa, pero otros ediles como Carlos Sánchez Mayo, Montserrat Galcerán, Celia Mayer o Romy Arce no han dudado en posicionarse a favor de la 'okupación'. De hecho, Arce fue acusada por la oposición y por varias asociaciones vecinales de Arganzuela de entregar las fiestas del distrito a los colectivos 'okupas'.

En el pasado, los 'okupas' ya demostraron su descontento general con la manera de gobernar de Ahora Madrid a través de varios foros. En uno de ellos, un usuario llegó a publicar un cartel con una foto de Manuela Carmena y convirtió su partido 'Ahora Madrid' en 'Ahora Mierda'.

"Nueva caras, la misma mierda". Este es el eslogan que rezaba en el cartel publicado en un blog titulado 'contraindicaciones' en el que se puede observar una clara línea antisistema. La frase principal también fue aprovechada para realizar un juego de palabras y rebautizar al partido de Carmena, Ahora Madrid, como "Ahora mierda". En la parte inferior, el símbolo que utilizan los 'okupas' despejó cualquier duda sobre la procedencia del póster. Además de en los carteles, el 'Ahora Mierda' también ha aparecido en forma de pintada en muchas paredes de los barrios más desfavorecidos de la capital. El divorcio entre el colectivo y el equipo de gobierno de Manuela Carmena es total y parece una relación irreconciliable después de las últimas actuaciones del Ayuntamiento en contra del movimiento.