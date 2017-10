Exabogado del Estado, atlético confeso, actual número uno de los populares en la ciudad de Madrid y fiel a la persona que le condujo a la política, Esperanza Aguirre. Así es José Luis Martínez-Almeida, un hombre que lejos de renegar de su madrina política presume de ella:"Nunca voy a renegar de Esperanza Aguirre". El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha pasado por los los Desayunos del Café Babelia, organizados por The Experience Club, institución de Madrid Foro Empresarial y transmitidos por Click Radio, donde ha repasado la actualidad de su partido en la capital de España, aunque no ha evitado hablar del tema estrella durante las últimas semanas, Cataluña. "Lo de ayer fue la constatación del fracaso del independentismo", ha afirmado con respecto a la supuesta declaración de la República Catalana del 'president', Carles Puigdemont.

Almeida se ha mostrado valiente en su discurso y no ha dudado en reconocer que el Partido Popular ha hecho cosas mal en Madrid, aunque no ha dudado en señala que la supuesta mala imagen de la capital en estos momentos es sólo de Manuela Carmena: "A mí me da igual su amistad con Colau, con Iglesias, con Errejón... quién perjudica a Madrid es Carmena". En este sentido, en el Partido Popular no esconde que uno de sus mayores objetivos es recuperar la alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales del año 2019. Para esta empresa, la formación todavía no ha elegido candidato, aunque son muchos los nombres que han sonado. Preguntado por sus posibilidades, Almeida no ha desvelado si finalmente será el mismo el elegido, aunque no ha escondido su disposición a serlo. "¿A quién no le gustaría?, ha preguntado de manera retórica.

Otro de los nombres que ha sonado para arrebatar el poder a Ahora Madrid es Pablo Casado. Almeida sólo ha tenido buenas palabras para su compañero de partido, aunque ha admitido que no es el momento de realizar quinielas. "Da igual los nombres, el candidato ya llegará . Lo importante es que el próximo alcalde sea del Partido Popular", ha explicado en los desayunos de Café Babelia, organizados por 'The Experience Club'. Con respecto a la capital, el portavoz 'popular' también ha criticado la escasa colaboración del consistorio con el Atlético de Madrid para realizar el nuevo estadio, el Wanda Metropolitano: "La realidad es que el parking disuasorio, los accesos, la adecuación... todo lo ha hecho club y el Ayuntamiento ha ayudado muy poco", ha afirmado para después explicar entre risas que él se ha comprado una moto "sólo para acudir al estadio". "De todos modos, recomiendo ir en transporte público porque tenemos una magnífica estación de metro", ha concluido.

Almeida también ha tenido tiempo para recordar a su antecesora en el cargo: "Yo estoy en política por Esperanza Aguirre y siempre lo he dicho. Yo entre en el 2007, me fui en el 2012 y volví en el año 2015 porque Esperanza me llamó y me dijo que por favor fuera con ella en la lista de las municipales, con lo cual para mi Esperanza es un referente por todo lo que ha hecho en Madrid y yo desde luego de ella no voy a renegar. Además, pienso que con el paso del tiempo se verá que su balance es su mucho más satisfactorio de lo que el enmarañamiento de la situación actual indica en estos momentos".

Además de la situación de la capital Cataluña y su situación actual ha sido el tema estrella de la charla informativa. En este sentido, Almeida como exabogado del Estado ha instado a la Generalitat ha de "volver a la legalidad", aunque se ha mostrado pesimista en este sentido: "Creo que las intenciones del 'Govern' son las de llegar hasta el final y van a intentar por todos los medios legitimar la República Catalana". De todos modos, Almeida se ha mostrado convencido que la única salida viable es la celebración de unos elecciones autonómicas, aunque avisa del peligro de las mismas: "Los independentistas van a tener querer que las elecciones tengan tintes plebiscitarios". Además, se ha mostrado cercano a Ciudadanos, aunque ha criticado la falta de "improvisación" de Inés Arrimadas, durante el discurso emitido este martes en el 'Parlament'.