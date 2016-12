El negocio del “welcome refugees” de Carmena

Los reyes magos se han adelantado al mes de diciembre para Cear (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) con dos subvenciones que suman más de un millón de euros. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, ha decidido destinar un total de 1.090.000 euros a dicha organización en la cual su tercer teniente alcalde, Mauricio Valiente, fue director de los servicios jurídicos. De hecho, Valiente aún aparece como miembro del Comité ejecutivo de la asociación en la página web de la misma. Se da la casualidad de que Enrique de Santiago, compañero de Valiente en Izquierda Unida, era el secretario general de Cear en el momento de su llegada. Además, fueron ellos mismos los que propusieron a Estrella Galán como sucesora de Enrique de Santiago en el puesto de secretario general.

En la pasada junta de gobierno, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la “concesión directa de una subvención a favor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) ”por la cual se autorizaba a disponer a la misma del gasto de 690.00 euros que genera el proyecto: ‘Acogida temporal a solicitantes de protección internacional’. O lo que es lo mismo, Carmena destinó más de medio millón de euros a un proyecto vinculado a una asociación de un ‘colega’ de partido, Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde de Madrid y ex director de los Servicios jurídicos de Cear.

En un principio, el proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid debía de haber finalizado el 31 de agosto, pero el consistorio decidió prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2016. Esta extensión supuso también un aumento en la cantidad económica recibida por Cear, que pasó de ingresar un poco más de 200.000 euros con la firma del primer convenio a 690.000 euros, que fue la cantidad fijada finalmente en el último tratado. Por su parte, la organización defiende que todavía no ha recibido ningún dinero y que han tenido que adelantar esta cantidad de su propio bolsillo, aunque esperan que el ingreso se produzca a lo largo del mes de enero de 2017.

‘Acogida temporal a solicitantes de protección internacional’ es un proyecto que da cobertura a todas aquellas personas que han solicitado asilo al Estado, pero que por diversas circunstancias no lo han conseguido y han quedado en un limbo jurídico de difícil solución. “Nosotros defendemos los derechos de los individuos que están a la espera de volver a reingresar en el sistema a través de un asilo internacional y que por lo tanto se encuentran en una situación de desprotección y en un riesgo de calle”, afirman desde Cear.

Además de la subvención, el consistorio madrileño ha cedido a la asociación un albergue municipal para que pueda acoger a todo este flujo de refugiados. El edificio tiene una capacidad media de entre 80 y 90 personas y en la actualidad se encuentra en sus máximos de ocupación, según fuentes de la propia Cear. La media de estancia por refugiado suele oscilar entre los dos y tres meses, aunque la organización aclara que cada caso es particular y las circunstancias de cada individuo pueden alterar el tiempo de permanencia en el proyecto.

En cuanto al destino de esos 690.000 euros de subvención, la Comisión afirma que van destinados a pagar los gastos de manutención de estos refugiados, pagar las nóminas de los trabajadores sociales y técnicos de inclusión social, que realizan trámites como conseguir la tarjeta sanitaria a estas personas en desprotección o actividades como impartir clases de español a los residentes que lo necesiten.

Cear defiende que su proyecto es totalmente compatible con los recursos de acogida estatales, que es realmente quien tiene las competencias reales sobre los refugiados que solicitan protección internacional. “Nuestra actividad es complementaria a la del Ministerio de Seguridad Social porque nosotros nos encargamos de esas personas que todavía no han conseguido ninguna plaza de asilo y que por lo tanto no tienen ningún tipo de recurso. Esto sucede cuando se produce la llegada de un gran flujo de refugiados a la capital o en algunas devoluciones de algunos países de la Unión Europea”, afirman fuentes de Cear. Para el próximo 2017, han vuelto a solicitar la subvención, pero aclaran que sí el recurso no dejara de ser útil en cualquier momento del año cancelarían el proyecto. “Estamos constantemente en comunicación con el consistorio y sí dejamos de hacer falta rescindiremos el convenio”, aseguran desde Cea.

400.00 euros para los refugiados en Grecia

Pero la subvención de 690.000 euros no es la única que ha recibido la Comisión española de ayuda al refugiado en diciembre. El día 21 de este mismo mes, el Ayuntamiento anunciaba que Cear recibiría una partida de 400.000 euros para “proveer plazas de acogida digna para personas vulnerables, garantizar el accesos al asesoramiento legal y jurídico y fortalecer los sistemas de protección internacional”. En esta ocasión, se trata de una cooperación internacional con una asociación griega y se enmarca bajo el proyecto ‘Acceso a la atención de las necesidades urgentes y a la asistencia legal de las personas susceptibles de recibir protección internacional en Grecia’.

El Ayuntamiento ha concedido esta ayuda a Cear a pesar de no tener ningún campo de refugiados en el país heleno “porque no es nuestra política”. Sin embargo, la Cruz Roja que sí posee dos campos de refugiados en Grecia sólo ha recibido 50.000 euros más que la Comisión. Es decir, un total de 450.000 euros.

Cear defiende que este tipo de intervención y colaboración internacional es una excepción porque no suelen realizar este tipo de proyecto en el extranjero. “Nosotros por normal habitual trabajamos con personas que se encuentran desprotegidas en territorio nacional, pero entendemos que la coyuntura internacional nos obliga a intervenir en acciones como esta”, aseguran desde la comisión. En este sentido, afirman que su labor en Grecia es la misma que realizan en el proyecto ‘Acogida temporal a solicitantes de protección internacional’, en Madrid y que su colaboración con una asociación griega es necesaria porque en la mayoría cooperaciones internacionales necesitan una contraparte que asegure la continuidad de la labor social implantada en ese territorio.