Manuela Carmena se niega a hablar sobre Podemos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que gobierna con una coalición que integra a Podemos, ha rechazado hoy pronunciarse sobre las declaraciones en las que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, auguró propuestas mucho mejores para su partido en Madrid que la de la portavoz municipal, Rita Maestre.



"No soy comentarista política, yo soy alcaldesa. Sobre lo que diga o deje de decir un líder político respecto a lo que él puede considerar que tiene que ver con su partido no tengo nada que decir. Ni debo, ni puedo, ni quiero", ha respondido Manuela Carmena a los periodistas al finalizar un acto sobre rehabilitación de viviendas en la plaza de Cibeles.



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró ayer su convencimiento de que en el proceso de renovación del partido en Madrid "va a haber muchas propuestas" y "mejores" que la presentada por la portavoz en el Ayuntamiento y la diputada Tania Sánchez, incluidas las que pueda presentar el senador Ramón Espinar.



Iglesias dio por hecho que Espinar competirá con Maestre por la dirección de Podemos en Madrid, al tiempo que dijo querer mantener su neutralidad como secretario general del partido.



La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y el portavoz en la Asamblea, José Manuel López, ambos considerados próximos al secretario político Íñigo Errejón, presentaron el miércoles junto a la diputada Tania Sánchez un proyecto conjunto para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid.



Rita Maestre, Tania Sánchez y José Manuel López hicieron pública la plataforma "Adelante Podemos" un día después de conocerse la convocatoria de una asamblea para disolver el Consejo Ciudadano, órgano de dirección política en la región.



Pero la alcaldesa de Madrid cree que ese contexto de discusión en Podemos Madrid -partido que impulsó la candidatura de Manuela Carmena en Ahora Madrid- no afectará al equipo de Gobierno del Ayuntamiento.



"La relación que tenemos está basada en un grupo humano que tiene unos objetivos de política municipal. No creo que le afecte", ha comentado la alcaldesa cuando los periodistas le han preguntado por las relaciones entre los concejales de Ahora Madrid, un grupo "formado por personas" aunque "algunos estén en partidos", ha dicho.