La sumergida vivienda turística de Madrid

Los turistas que se alojan en apartamentos no regulados ofertados por plataformas como Airnb sólo representan el 3% de todos los alojamientos extranjeros que se han producido en Madrid, durante los once primeros meses de 2016. De todos modos, en los distritos con mayor renta per cápita por habitante ya han comenzado a crearse los primeros oligopolios dentro del sector de la "economía colaborativa"