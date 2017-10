Madrid desactiva el Protocolo 2 de contaminación aunque mantiene los límites de velocidad

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá vigente mañana el límite de 70 kilómetros hora para circular en la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad en el interior de la M-40, en ambos sentidos.



Se desactiva así para el domingo el escenario 2 del Protocolo de medidas por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) -también fija la prohibición de aparcar a los no residentes en las zonas de estacionamiento regulado (SER)-, aunque se mantiene el escenario 1, ha informado el Consistorio madrileño en un comunicado. "El Protocolo contempla aplicar el escenario 1 si se mantiene la situación meteorológica desfavorable y las concentraciones de NO2 siguen siendo altas" aún sin llegar al nivel de preaviso, es decir, cuando la calidad del aire supera los 180 microgramos por metro cúbico.



Hoy sábado continúa la prohibición de aparcar en el SER (de 09:00 a 15:00 horas) para los no residentes y el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y el vehículo compartido. Los parquímetros informan en sus pantallas de la prohibición de aparcar en la zona SER y no se expenden tiques.



Una estación de la red de vigilancia de calidad del aire superó ayer los 180 microgramos por metro cúbico: la de Plaza de Fernández Ladreda. A las 21:00 horas marcaba 229 microgramos de NO2 por metro cúbico y a las 22:00 horas 224 microgramos por metro cúbico.



Además, en la estación de El Pardo se registraron 103 microgramos por metro cúbico de ozono (O3) y en la de Moratalaz 51 microgramos de partículas (PM10) por metro cúbico.



Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión indica que la situación de estabilidad se va a mantener durante las próximas horas y se pueden volver a registrar niveles elevados de NO2.



El Ayuntamiento ha asegurado que antes de las 12 horas de mañana, domingo, se informará a la ciudadanía de las medidas que deberán aplicarse el lunes, en el caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga y los niveles de contaminación continúen altos.