Luis Asúa, rival de Cifuentes, denuncia coacciones en las votaciones del PP de Madrid

El presidente del PP del distrito de Chamberí y aspirante a dirigir la formación en la región, Luis Asúa, ha denunciado este domingo que las votaciones para elegir al futuro líder de la formación tienen una "ejemplaridad democrática cero", ya que a su juicio está habiendo "coacciones" y un modo de proceder caciquil.



Luis Asúa se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas tras votar en la sede del distrito que preside, en la calle de Eduardo Dato de Madrid, adonde ha acudido a votar en las elecciones internas en las que los casi 11.000 afiliados inscritos optarán hoy entre él y la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para liderar el partido en Madrid.



"Hay mucha gente que pensaba que estaba inscrita que al final no lo está (...), hay muchos presidentes de sede que están recibiendo a los afiliados y poco menos diciéndoles lo que tienen que votar", ha denunciado ante los periodistas el adversario de Cifuentes, que ha dicho que no se esperaba tener "esta sensación de coacción en el voto" en una jornada que para "algunos" es un "funeral democrático". "No me parece que traer el caciquismo del siglo XIX a un partido democrático del siglo XXI sea lo apropiado, pero bueno, yo estoy seguro de que al final la cordura volverá y que la gente podrá votar en paz, cosa que en algunas sedes no está ocurriendo", ha incidido el aspirante a liderar el PP.



Cuando le han preguntado qué pasará a partir del día de hoy en el partido y si estas elecciones pueden suponer una fractura, el presidente del PP en Chamberí ha dicho que las votaciones de hoy deberían ser "la fiesta de la unidad" y que él no va a promover ningún tipo de fractura. "Yo me he presentado para que todas las corrientes estén representadas", ha afirmado.



El aspirante a liderar el PP ha recordado que este domingo ha publicado un artículo titulado 'Un liberal' cuando los periodistas le han preguntado si cree que es el más liberal de los candidatos, en referencia a las palabras de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta del partido, Esperanza Aguirre, de que quien lo fuese tendría su apoyo.



Luis Asúa asegura no haber echado de menos un apoyo más explícito de Aguirre a su candidatura porque, ha dicho, "desde el primer momento" dijo que no quería ser el candidato de nadie. "Yo no quiero coaccionar a nadie pero tampoco quiero que se coaccione de otro lado", ha insistido Asúa, que ha echado en falta un "proceso normalizado" y que considera que la votación está abierta.



El PP de Madrid celebra hoy sus primeras votaciones internas para elegir al líder de la formación, en las que si uno de los dos candidatos suma más del 50 % de los votos y logra una diferencia de quince puntos, será proclamado hoy mismo candidato único a la Presidencia del PP de Madrid en el congreso que se celebrará el próximo fin de semana.