José Manuel Franco, elegido nuevo secretario general del PSOE-M

El portavoz adjunto del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha sido elegido este sábado como secretario general del partido al ganar las elecciones primarias con el 71,77 % de los votos (5.410), por lo que no será necesaria una segunda vuelta al conseguir más de la mitad de los apoyos.



En las primarias competía con el diputado regional Juan Lobato, que ha obtenido el 19,74 % de los votos (1.488), y con el exparlamentario regional Eusebio González Jabonero, con un respaldo del 8,49 % (640 votos).



Franco coordinó en la Comunidad de Madrid la campaña para las primarias del PSOE del actual secretario general, Pedro Sánchez, mientras que Lobato se inclinó por otro de los candidatos, el exlehendakari Patxi López. Jabonero, por su parte, es próximo al ex secretario general del PSOE-M Tomás Gómez.



En total, se han emitido 7.705 votos de los cuales 12 han sido nulos (0,16 %), 155 en blanco (2,01 %) y 7.548 válidos para alguna de las candidaturas (97,99 %), según ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del Comité de Ética del PSOE-M, Marisa Mercado, con el 100 % del escrutinio.



La participación ha sido del 50,28 % en una jornada en la que los 15.324 militantes del PSOE-M estaban llamados a votar en los 131 centros asignados para estas primarias, que han estado abiertos de 10.00 a 20.00 horas.

Es la segunda vez que el PSOE-M celebra unas elecciones primarias para elegir al secretario general del partido tras las de 2015, poco después de la destitución de Tomás Gómez por parte de Pedro Sánchez, cuando la participación fue del 42,6 %. Entonces, la vencedora fue Sara Hernández, que en un primer momento llegó a anunciar su intención de competir en estas primarias pero que finalmente dio un paso atrás al no optar a su reelección.



Franco, que será proclamado nuevo líder del PSOE-M el lunes, ha hecho hoy sábado un llamamiento a la unidad en el partido para "poder ganar a la derecha". "Tenemos que trabajar desde la unidad, todos somos necesarios y vamos a trabajar todos juntos", ha declarado en la rueda de prensa acompañado por el presidente del PSOE-M, Manuel Robles; Sara Hernández y sus dos rivales en las primarias. Su ejecutiva se elegirá en el congreso regional del partido, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre. Franco no ha querido adelantar nombres, aunque ha dicho que "todos los que quieran participar van a poder hacerlo". "Mi equipo lo componen los 15.000 militantes del PSOE (de Madrid), ése es nuestro equipo a día de hoy, aunque evidentemente cuando llegue el congreso habrá que elegir una ejecutiva y el equipo se reducirá un poco en cuanto a nombres", ha bromeado.



Previamente, ha intervenido Sara Hernández, que ha resaltado que los militantes han decidido "de manera clara" dar "un respaldo unánime" a Franco. "A partir de ahora todos le debemos lealtad, todos detrás de ti José Manuel para trabajar en ese proyecto socialista", ha manifestado.



Lobato ha dado la enhorabuena a Franco, al que ha pedido diseñar un proyecto político para Madrid y un modelo de partido que ayude al PSOE-M "a traer a la mayoría social progresista en Madrid".



Por su parte, Jabonero ha felicitado por su "clara victoria" a Franco, al que ha expresado su "apoyo" y le ha instado a reflexionar sobre el dato de participación en las elecciones primarias, del 50,28 %. "La mitad de este partido no ha participado de este proceso de primarias, la mitad ha decidido quedarse en casa desconectada absolutamente con nuestro partido, quizá rechazando un modelo de partido que no les convence", ha declarado.



Franco, en cambio, no ha expresado preocupación por este asunto. "Si comparamos nuestra participación con la que han tenido otras fuerzas políticas en circunstancias similares, nuestro partido ha vuelto a dar un ejemplo de democracia interna", ha sostenido.