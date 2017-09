José Manuel Franco busca un “gran candidato” socialista para Madrid

Parte como candidato favorito en las primarias del PSOE de Madrid, aunque insiste en rechazar convertirse en la apuesta socialista a gobernar la capital o la Comunidad. José Manuel Franco, actual portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha arrancado su campaña para las primarias del PSOE con la presentación de su documento político ante la militancia, primero, y un día después, ante la prensa, en un acto celebrado en la Agrupación Socialista de Entrevías este martes.

Aunque ha tratado de centrar su discurso en las propuestas que tiene para el PSOE de Madrid, el aspirante a dirigir la formación tiene muy claro que “las personas son muy importantes” y ha asegurado que el PSOE propondrá un “gran candidato para Madrid capital”. Por el momento, ha evitado dar nombres, tampoco el de la actual portavoz, Puri Causapié. “Decidirán los militantes”, ha dicho el candidato socialista. “Seguro que estaremos en disposición de ganar las elecciones en Madrid capital”, ha insistido, a la vez que evitaba mostrar su apoyo explícito a Causapié. “Si ella decide presentarse a unas primarias y las gana, por supuesto” que tendrá el respaldo, ha indicado Franco, una posición que contrasta con su postura respecto al candidato para presidir la Comunidad de Madrid.

El actual ‘número dos’ de Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid ha apostado por él como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2019. “Es el candidato idóneo. Creo que mejor que él no lo podría hacer nadie. Conoce los problemas de Madrid”, ha indicado Franco en la sede de la Agrupación Socialista de Entrevías, a la vez que ha destacado su “forma de actuar, su capacidad política e intelectual”. Se trata de su apuesta personal, según ha respondido ante los periodistas este martes, aunque también tendrá que ser elegido por la militancia socialista.

Pese a que Franco no ha querido posicionarse, en el entorno del candidato a liderar el PSOE madrileño, suena con fuerza el nombre de Cristina Naborna. “Es una persona con un gran peso político y bagaje. Un gran perfil para Madrid”, indican fuentes cercanas. Sin embargo, es pronto para decidir quién se pondrá al frente de una eventual lista socialista a la capital, pero el PSOE quiere evitar que pase como en las anteriores elecciones “cuando mucha gente votó a Carmena en el Ayuntamiento y a Gabilondo, en la Comunidad”. Por eso también miran de reojo los movimientos que realizan otros partidos en ese sentido, especialmente Podemos que, en mitad de sus pugnas internas, tampoco termina de aclarar quién estará al frente de sus candidaturas.

Mientras, el propio candidato no se propone para ningún cargo y se ha fijado como objetivo centrarse en el relanzamiento del propio partido. “Yo he dicho en varias ocasiones que no quiero ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid”, sino dedicar "mucho tiempo al partido para colocarlo en situación de ganar las elecciones”, ha dicho Franco en la Agrupación del PSOE de Entrevías. El socialista ha iniciado su intervención haciendo referencia precisamente a la importancia de lugares como el escogido para su primera rueda de prensa como candidato, "un ejemplo de Casa del Pueblo de verdad".

"Recuperar la credibilidad"

Esa es una de las apuestas del candidato, que propone dar una vuelta a la gestión del partido en la región. "Queremos ser herramienta para esas personas que no tienen otra vía para vivir con dignidad", ha dicho en referencia a las agrupaciones municipales y de los barrios. "Ser un canal de comunicación de las necesitados con las instituciones", ha insistido Franco. "Tenemos que hacer programas más creíbles y llevarlos a cabo en las instituciones. No podemos prometer cosas que no vamos a cumplir", ha sentenciado el organizador de la campaña de Pedro Sánchez durante las primarias federales. Además, ha reivindicado el papel del PSOE como " la izquierda madrileña"

Para el candidato socialista, está muy claro cuál es el problema que ha tenido el PSOE de los últimos años y, por eso, uno de los aspectos más importantes de su proyecto pasa por recuperar la credibilidad de la sociedad en el PSOE. "Solo si nos perciben como un partido capaz de hacer propuestas y cumplirlas seremos capaces de ganar elecciones", ha sentenciado Franco. Para ello, ha dicho, es necesario hacer una serie de reformas a nivel interno, como la modernización del Comité Regional, "comarcalizar la estructura del partido" y la creación de un Consejo Territorial del que formarán parte alcaldes y portavoces socialistas de todos los municipios de Madrid.

El análisis de la situación y muchas de las propuestas de Franco tienen puntos en común con las de los otros dos candidatos, Eusebio González y Juan Lobato. "Los tres queremos lo mejor para el partido, con lo que los planteamientos han de ser parecidos", ha dicho Franco aunque sí que existen diferencias entre los proyectos. "Nosotros hemos sido los primeros en colocar las propuestas ante los compañeros e incluir algunas de las suyas", ha explicado. Además, ha defendido que muchas de las ideas que ahora recoge su programa son las que se llevaron desde Madrid al 39º Congreso Federal. Franco ha confirmado que el próximo día 25 se verá en un cara a cara con González y Lobato, aunque aún no ha puesto sobre la mesa los detalles del debate.