La insuficiencia ética conduce a expulsiones en Podemos de Arganda

El Portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Arganda, David Moya, y la otra Concejala del Grupo, María Jesús Hernández, han sido expulsados de Podemos. Sancionados con una falta muy grave, serán separados del partido durante un periodo de seis meses. El artículo que la Comisión de Garantías de Podemos les aplica es el 65.4 D en el que se sanciona a aquellos y aquellas militantes por “actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma contraria a los principios de Podemos”.

Al parecer, esta insuficiencia ética estaría relacionada con la no aportación de los recursos económicos que ambos deberían haber aportado a proyectos sociales, derivados del exceso salarial de los tres salarios mínimos que vienen obligados a cobrar.

Según la formación política, estos dineros públicos que los concejales y concejalas de Podemos cobran deben trasladarse al sector privado, a través de proyectos del partido.. La sanción impuesta por Podemos siembra ahora dudas sobre el Proyecto “Cambia Arganda” al que, hipotéticamente, se desplazaban estos fondos.

La sanción puede derivar o bien de que los fondos no hayan sido aportados a la formación política para el proyecto o de que los recursos no procedieran del salario de los ediles sino de los recursos del grupo municipal. De hecho, varios miembros del Consejo Ciudadano de Podemos habían denunciado que la formación instrumental con la que los concejales se presentaron a las elecciones no respondía a las decisiones del Consejo.

En esa dirección, la Comisión de Garantías ha expulsado, igualmente, al Secretario general de Podemos José Rodriguez, aplicándole el artículo 65.5. f de los estatutos por “Desoír los acuerdos y directrices adoptados por la Asamblea Ciudadana, el Consejo Ciudadano o el Circulo Podemos al que se esa afiliado”.

La expulsión no supone la aplicación de la ley antitransfuguismo en la medida que los ediles se presentaron en una candidatura instrumental, ajena jurídicamente a Podemos. No obstante miembros del Consejo Ciudadano de Arganda han solicitado la dimisión de ambos. Sí cambia la lógica política de Arganda, en la medida que las candidaturas de Unidad Popular para 2019 podrían prescindir de Podemos para ser protagonizadas por luna afiliada de Equo y Concejala de Ahora Arganda, grupo que también ha sufrido una escisión.

La oscura gestión de David Moya

David Moya viene siendo sujeto de diversos comportamientos controvertidos desde que es miembro de la corporación local. De hecho una denuncia que la Audiencia Provincial reputó como no probada costó un puesto de trabajo a un trabajador municipal acusado, al parecer sin pruebas, de agredir a Moya.

El tribunal atribuyó al Concejal que cambiara varias veces su relato, que la documentación aportada se refiriera a días posteriores a la supuesta agresión o que no aportara prueba alguna.

Podemos hizo caso omiso de la decisión judicial y no desautorizó al edil. El trabajador despedido por la falsa denuncia de Moya nunca fue readmitido por la Corporación, que preside en minoría el Socialista Guillermo Hita.