Un grupo de manteros se manifiesta ante el Ayuntamiento contra el "acoso policial"

"Sobrevivir no es delito". Bajo este lema se han presentado un grupo de manteros en las proximidades del Ayuntamiento de Madrid. A pesar de tener un aspecto de reunión no convocada, fuentes del Ayuntamiento afirman que había una reunión "prevista" con miembros de este colectivo. Sin embargo, ningún medio de comunicación había sido informado de la misma y no estaba programada en la agenda de la Alcaldía. Ha sido un tuit del concejal Guillermo Zapata por lo que ha transcendido el sorprendente encuentro.

Colectivos de manteros se reunen con @ManuelaCarmena y se concentran en el ayuntamiento. Todo el apoyo. pic.twitter.com/yI36BQMVYH — Guillermo Zapata (@gzapatamadrid) 16 de septiembre de 2016

Carmena ha acordado con las asociaciones estudiar fórmulas para que los inmigrantes puedan tener la tarjeta de ciudadanía, inscribirse en un registro municipal que sirva para su plena identificación y facilitar su inserción laboral a través de ferias de artesanía y otros trabajos a través de la Agencia de Empleo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado emitido horas después.



En la reunión, los representantes de las asociaciones han expuesto a Carmena que entienden que su situación es irregular pero "no tienen más salida que dedicarse a la venta ambulante", además de mostrar su rechazo a las prácticas policiales que les 'persiguen' por su actividad.



"El Ayuntamiento no os criminaliza a vosotros. Pero las falsificaciones son ilegales y no podemos ser tolerantes con la venta de productos falsificados", les ha respondido la alcaldesa, según indica el comunicado.

Esta manifestación no convocada se produce después de la agresión sufrida por dos agentes municipales el pasado 8 de septiembre y de los continuos vaivenes del equipo de Carmena para acabar con el problema de la venta ilegal ambulante. Primero se anunció un plan antimanteros, después se desmintió. Tras unos días de incertidumbre se anunciaron unas medidas sociales para combatir la problemática, aunque sólo unas horas más tarde Javier Barbero, concejal de Seguridad, confirmó que el proyecto policial antimanteros seguía adelante.

Tantos cambios de parecer han acabado por confundir al Cuerpo Local, que dijo no tener conocimiento de dicho plan, y otorgado de mayor impunidad a los cientos de inmigrantes ilegales que ejercen la venta ambulante en Gran Vía, Preciados y Callao. Entre la polémica también emergió la figura de Rita Maestre, portavoz del gobierno de Carmena. "No fue una agresión, sólo un forcejeo", declaró Maestre en alusión a los golpes recibidos por dos agentes de la Policía Municipal a manos de un mantero el pasado 8 de septiembre, en la Gran Vía. Tras estas afirmaciones, varios sindicatos han pedido el cese de la concejala de Ahora Madrid.