Faltan colegios e institutos públicos en el sur y este de Madrid

Arganda del Rey, Arroyomolinos, Getafe o Leganés. Son algunos ejemplos de municipios madrileños de la zona sur de la región que desde hace meses e incluso años reclaman la construcción de colegios e institutos públicos para evitar la masificación de las aulas. La comunidad educativa denuncia el incumplimiento de los compromisos anunciados por el Ejecutivo regional. De hecho, Comisiones Obreras (CCOO) denunció el pasado mes de abril que 3 de cada 10 aulas de la zona sur de la Comunidad de Madrid tienen exceso de alumnado. Son cifras desprendidas de un informe presentado por la organización sindical con los datos recogidos en los propios centros educativos.

El curso escolar y académico comenzó con mal pie el pasado mes de septiembre en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Los alumnos comenzaron las clases entre excavadoras, maquinaria pesada, andamios, sacos de cemento, ruido y obras inacabadas. Y esta situación parece que persiste en varios centros de la región. La comunidad educativa y los sindicatos sostienen que varios centros de la región se encuentran todavía con instalaciones inhabilitadas y fases por construir. Como por ejemplo los colegios de Getafe El Bercial, Miguel de Cervantes y Emperador Carlos V, o el colegio de Infantil y Primaria Constitución 1812 de Leganés.

Además, la comunidad educativa cree que el proceso de construcción de los centros por fases implantado por la Consejería de Educación es un “auténtico despropósito”. “Molestias provocadas por las obras a profesorado y alumnado, fraccionamiento de contratos con las empresas constructoras, retrasos en la ejecución de las obras, encarecimiento de costes, etc”, critica CCOO.

Arroyomolinos: las escuelas de infantil y primaria, saturadas

Según denuncia CCOO, la situación de la escolarización en Arroyomolinos es “auténticamente caótica”. Los cuatro colegios de educación Infantil y Primaria están completamente saturados. Los datos proporcionados por el sindicato revelan que hasta 800 alumnos se encuentran escolarizados en centros construidos para entre 400 y 500. “Se han visto obligados a habilitar espacios comunes, bibliotecas, laboratorios, salas de profesores, etc. como aulas ordinarias”, asegura CCOO que denuncia que la Comunidad de Madrid ha faltado a su compromiso de construcción de un centro de educación Infantil y Primaria en la localidad.

La organización sindical recuerda que los problemas de escolarización en Arroyomolinos se remontan al año 2012. Entonces, afirma CCOO, la Consejería de Educación concedió unos terrenos para la construcción de un centro privado-concertado “de carácter ultrarreligioso” y evitó edificar el quinto colegio público que necesita el municipio. “Desde entonces, el número de alumnos escolarizados en los cuatro colegios existentes no hizo más que crecer sin que la Consejería de Educación se diera por enterada del problema”, mantiene CCOO.

La única solución que ha propuesto la Administración consiste en la construcción durante los primeros meses de 2017 del nuevo CEIP Averroes que contará con un único aulario de 9 unidades para educación Infantil, un comedor y una sala de usos múltiples. Una medida insuficiente para la comunidad educativa.

Movilización en Arganda del Rey

La comunidad educativa de Arganda del Rey se movilizó el pasado 16 de diciembre para reclamar la construcción de un instituto público en el municipio. Según explica CCOO, la edificación de este centro fue un compromiso de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento que todavía no ha cumplido. Se trata de una localidad de aproximadamente 60.000 habitantes que tiene tan solo un Instituto de Educación Secundaria (IES), El Carrascal.

Tal y como informa CCOO, el centro cubre las necesidades de dos de los colegios bilingües de la zona: el CEIP León Felipe y el CEIP de la localidad de Valdilecha. Sin embargo, este curso termina sexto de primaria el CEIP bilingüe Benito Pérez Galdós y el instituto público no cuenta con espacio suficiente para recibir a los alumnos.

“El Ayuntamiento de la localidad se puso en contacto con la Consejería de Educación a principios de año y esta le prometió un nuevo IES bilingüe con FP, que entraría en funcionamiento el curso próximo. La corporación municipal ofreció una parcela agrupada de 20.000 metros cuadrados, que es lo que exige la Comunidad de Madrid para dicha construcción”, dice la organización sindical. Sin embargo, la Consejería de Educación parece haber cambiado de criterio y, dice el sindicato, no hace más que poner trabas para poner en marcha su construcción.

“Entre las razones que se aluden están que la parcela no reúne las características para ello o que no está diseñada como terreno educacional”, añade CCOO. De hecho, la solución que propone la Comunidad de Madrid es la construcción de un aulario con cuatro clases en el centro bilingüe y dos más en otro centro que no lo es. Pero la comunidad educativa considera insuficiente la medida y sostiene que “no es la solución” al problema.