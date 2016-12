Estudiar en la Universidad Europea, la apuesta de muchos jóvenes

Escoger la universidad en la que cursar los estudios es una de las tareas más complicadas que afrontan muchos jóvenes que deciden formarse a través de una carrera o ciclo formativo. Una de las que mejores experiencias aporta tanto a nivel de crecimiento personal como de desarrollo en los estudios es la Universidad Europea de Madrid. Se trata de una universidad privada cuya oferta académica incluye Grados y Doble Grados Universitarios, Postgrados, Ciclos Formativos y Doctorados, todos ellos en las modalidades presenciales, que requieren la asistencia a las aulas, semipresenciales u online, una de las que más gusta entre los estudiantes dadas las facilidades tecnológicas actuales. La Universidad Europea de Madrid cuenta con dos Campus en la capital española, uno situado en Alcobendas y otro en Villaviciosa de Odón. Concertando una cita se pueden visitar unas instalaciones que se caracterizan por contar con modernas facultades, club deportivo y residencia universitaria. Estudiar en Madrid es sinónimo de hacerlo en la UEM, donde habitan muchos estudiantes de distintos países.

Una experiencia enriquecedora y recomendable

Sin duda alguna, el hecho de contar con jóvenes de distintas nacionalidades convierte la Universidad Europea de Madrid en un atractivo para quienes desean foguearse con el idioma y conocer, de paso, nuevas culturas y formas de vida. En la UEM conviven estudiantes llegados de otros países, un elemento clave que fortalece el nivel de aprendizaje de quienes cursan sus estudios en ella. Elif, una joven estudiante procedente de Turquía que estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Europea de Madrid, apunta que “venir a España a estudiar, y aprender español ha sido desde hace muchos años mi sueño. La atmósfera que se respira es asombrosa y tanto los compañeros como el resto de gente es genial”. En declaraciones recogidas por EuropaMedia, señala que “recomiendo esa gran experiencia para todos”.

Pero no es la única que habla maravillas de la UEM: Nathalia, una joven que ha viajado desde Brasil a la capital española para estudiar Cine, no duda en reconocer a la misma fuente que “las diferencias entre esta universidad y las de mi país son bastante grandes, sobre todo por la internacionalidad. Aquí tengo contacto con estudiantes de distintos cursos de todo el mundo que nunca iba a tener en Brasil”. Considera que para lo que ha escogido estudiar “las estructuras de las que dispongo aquí me gustan para mi profesión: desde los recursos tecnológicos hasta los programas. Todo es didáctico, es muy impresionante; y me ayudará mucho”, sentencia reflexiva.

“Vale la pena”

Otra estudiante, en este caso de Arte y procedente de Estados Unidos, concretamente de Nueva York, también da su punto de vista acerca de la Universidad Europea de Madrid: “Escogí estudiar aquí porque en mi universidad hay un programa que permitía hacer el intercambio y resultaba más barato que escoger otro centro”, relata Meghan, que prosigue asegurando que la UEM “me permite tener una experiencia universitaria europea, estudiar con otras personas y convivir con compañeros de diferentes países. Es una experiencia que jamás hubiese tenido en Nueva York”, apuntilla. Sobre si recomendaría a sus amigos emprender una aventura como la suya, no tiene dudas. “Definitivamente les diría que vayan a por ello. Dejar tu país, todo lo que conoces, es aterrador: cultura, familia y amigos, pero vale la pena. Todo el dinero invertido y todo el tiempo aquí es una experiencia que se da una sola vez en la vida”, reconoce convencida.

Rodrigo, un mexicano procedente de Querétaro y que estudia Diseño Industrial asegura que eligió la UEM porque se trataba de “una alternativa bastante buena para seguir con mis estudios y la verdad es que me gustó mucho su Campus”. Sobre sus beneficios, el joven estudiante considera que se vive “un ambiente totalmente diferente al que se puede ver en México, con asignaturas más interesantes” y no duda en recomendar “cien por cien” a sus compatriotas que se animen a vivir algo igual.

Qué estudiar en la Universidad Europea

Si por algo destaca la Universidad Europea de Madrid es por el amplio abanico de posibilidades que ofrece a los estudiantes a la hora de seleccionar hacia dónde quieren dirigirse profesionalmente. Entre sus Grados, destacan algunos como el de Arquitectura y Edificación, el de Arte y Diseño, el de Artes Escénicas, Danza y Música, el de Biotecnología, el de Comunicación, el de Deporte, Educación, Enfermería, las diferentes Ingenierías y un largo etcétera entre el que sobresale el Grado de Derecho. Estudiar un Grado de Derecho en la Universidad Europea y disponer de salidas laborales es por lo que optan muchos jóvenes y no tan jóvenes hoy en día, pues se trata de una carrera que tal y como se encuentra el mercado, ofrece ciertas garantías a corto y largo plazo. Para estudiar Derecho en Madrid, y hacerlo en la UEM, es necesario hacerlo en la modalidad presencial y con una duración de cuatro años. Se trata de una carrera que brinda habitualmente un buen sueldo pero que, como es lógico, no puede cursar cualquiera. Para ello hay que tener ciertas características, además de persuasión y ganas.

Una persona titulada en Derecho, deseosa de asesorar tanto a particulares como a empresas, defender los deberes y las libertades de las personas y hacerlo representando a individuos o colectivos puede encontrar trabajo no sólo de abogado, sino de juez, de notario, de asesor jurídico, de diplomático o de docente. En la Universidad Europea algunas de las asignaturas que pueden encontrarse son las de ética jurídica, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derechos reales, derecho del trabajo o la de conflictos internacionales de leyes. Para ser abogado hay que tener vocación. Y con ella, disponer de capacidad de análisis, de pensamiento lógico y ser alguien extrovertido. Si todavía no has decidido ni dónde ni qué estudiar, quizá haya llegado el momento de elegir.