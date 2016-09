La discoteca 'Tesis' no da tregua a los vecinos de Villanueva de la Cañada

Ruido y problemas de civismo, esto es a lo que se enfrentan día tras día los vecinos de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. El detonante de la situación es el bar de copas `Tesis´, punto de encuentro para los jóvenes que frecuentan la zona, ya que es el único que permanece abierto de lunes a sábado hasta altas horas de la madrugada, aunque no cuentan con permiso para ello. Los vecinos, que llevan años denunciando esta situación ante el Ayuntamiento, reciben un silencio absoluto como respuesta por parte del consistorio.

“Cada vez que entra o sale una persona del local el ruido es atronador, para las personas que viven encima es horroroso, es inviable estar ahí viviendo”. Así comienza el testimonio de un vecino que vive en la calle Real, dónde se encuentra situada la discoteca. Cuenta la controvertida situación que sufre la comunidad de vecinos hace ya 16 años, desde que se dio apertura al local justo enfrente del inmueble. No solo ruido, también comportamientos inadecuados como la práctica de sexo, peleas y consumo de drogas, entre otros.

El local, que era en un principio un bar de primeras copas que habría hasta las 2:00 de la mañana, ha pasado a ser una discoteca que debería cerrar a las 04:30 am. No obstante, el gerente no cumple este horario, según los vecinos. Los afectados se han concentrado estos días en la puerta de la discoteca hasta las 5 de la mañana y comprueban que, efectivamente, el cierre no se hace hasta altas horas de la madrugada, por lo que el local sobrepasa el horario establecido. El dueño de la discoteca, ha presentado el el consistorio una solicitud de ampliación del horario de su local, concretamente hasta las 6:00 am, pero aún no ha sido aceptada.

El Ayuntamiento, más allá de enviar a una patrulla de la policía local, no hace nada. Así lo relata el portavoz del grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, Carlos López Vázquez, quién ha empatizado con los vecinos movilizados. Considera de “insuficientes” los medios puestos por parte del consistorio. “El Ayuntamiento puede hacer algo más que llevar a una patrulla para dejarse ver. Hacer frente a un centenar de jóvenes desinhibidos con dos agentes solos resulta complicado. Podrían pedir al dueño la documentación necesaria para comprobar que cuenta con todos los permisos y si cumple con la normativa de ruido e higiene”. Asegura que, si se midiera el nivel de decibelios, sobrepasaría el permitido por la legislación.

En un pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento, López Vázquez ha pedido al equipo de Gobierno soluciones y medidas concretas para este problema que le han trasladado los vecinos de la zona. A lo que contestan con “buenas palabras y evasivas”, algo que no entienden. Según informan varios vecinos de la localidad, existe la sospecha de que uno de los socios capitalistas del 'Tesis' es hijo del alcalde. “Ahí tiene que haber algo que frene todo, pero solo es una suposición y no tenemos cómo saberlo” relatan.

El portavoz de Ciudadanos ha hecho hincapié en la delicada situación de algunos de los afectados, ya que sufren graves problemas de salud y se pueden ver agravados con la falta de descanso. Por ello, ha reclamado “soluciones urgentes para un problema que se intensifica y que requiere de la intervención del consistorio”. Además, le preocupa que el conflicto pueda desencadenar alguna “desgracia”. “He visto varios enfrentamientos entre vecinos y usuarios del local y se puede llegar a un grave problema. Entiendo que al no descansar un día y otro día, las cabezas no rigen bien y se puede llegar a un conflicto bastante grave”.