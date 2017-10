Detenido un hombre de 69 años por matar a una mujer a puñaladas en Madrid

La Policía ha detenido en Madrid a un hombre de 69 años de edad por matar a puñaladas a una mujer de 60, en un crimen que, según las primeras hipótesis, no es un caso de violencia doméstica.



Los hechos han ocurrido sobre las 9.40 de la mañana de este domingo en el domicilio de la mujer en el número 76 de la calle Germán Pérez Carrasco de Madrid y la Policía ha detenido al presunto agresor en el mismo lugar de los hechos.



El Summa 112 ha confirmado el fallecimiento de la mujer, española de origen colombiano, que estaba tendida en el suelo del domicilio, con heridas graves de arma blanca en el abdomen y en el cuello, además de en los brazos, que le han causado una gran pérdida de sangre y una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación durante 45 minutos sin éxito, con lo que han confirmado el fallecimiento.



Entre tanto, la Policía ha detenido al presunto agresor, español de 69 años de edad, quien no tenía ni había tenido relación sentimental con la mujer. Otras fuentes han apuntado que la víctima subarrendaba habitaciones y que el detenido era uno de los inquilinos del inmueble, un extremo que la Policía no ha confirmado.