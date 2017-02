Las consultas ciudadanas de Carmena interesan sobre todo a los jubilados

“Un éxito”. Así es como han vendido Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, y Pablo Soto, delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto la votación ciudadana encargada de dilucidar el futuro aspecto de la Plaza de España o de la Gran Vía, entre otras cuestiones. Pero la realidad es que este sufragio popular sólo ha contado con la participación de 212.108 votantes, de los cuales 51.650 son personas de 60 años o más. Es decir el 24% son personas jubiladas o cercanas a la jubilación. Aunque el dato que más preocupa al equipo de gobierno de Ahora Madrid es que cerca del 60% de su electorado ha declinado participar en esta votación.

Han tardado una semana, pero por fin ha terminado el escrutinio de la votación popular que pretende convertir la Democracia representativa en una Democracia participativa. Aunque por el momento el verbo ‘participar’ aún le queda un poco grande a estas consultadas ciudadanas impulsadas por el gobierno de Manuela Carmena, alcaldesa de la Ciudad de Madrid. El retraso en el conteo de papeletas además de generar una gran expectación mediática también hizo presagiar una histórica participación ciudadana, pero el desencanto ha sido generalizado una vez conocidos los datos.

Al final, han sido un total de 212.108 personas las que han votado en estos ‘comicios’ populares. De estas, 51.650 son ciudadanos que tienen 60 años o más. De este dato se desprende que han sido los jubilados, con un porcentaje de participación sobre el total del 24%, los que han salvado el plebiscito del equipo de Manuela Carmena. Los madrileños encuadrados en este rango han elegido como medio votación más utilizado el correo. En concreto han sido 25.930 retirados los que han elegido la carta para emitir su voto. O lo que es lo mismo, un 12,04% del total.

Los mayores de 60 también han sido los que mas han utilizado las urnas instaladas por el Ayuntamiento de Madrid en distintos puntos de la ciudad para votar en la "gran consulta" ciudadana. En este caso, 8.138 jubilados han visitado estas zonas habilitadas para ejercer su derecho al voto. Con respecto a este método, destaca un decrecer continuo de participación que se aprecia al disminuir la edad del individuo. De hecho, los sujetos que menos han empleado este sistema de elección han sido los madrileños de entre 16 y 19 años. Sólo 576 de ellos han ido a las urnas, un pobre 0,27% del total.

En el único método de votación donde no destacan los mayores de 60 años, sino más bien todo lo contrario en el de la web. Aquí, han sido un total de 7.517 madrileños retirados los que han escogido esta opción. Lo que resulta curioso es que este ranking no lo lideren los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que sólo alcanzan el 2,68% del total. Esto demuestra que el equipo de gobierno de Ahora Madrid no ha sido capaz de seducir al electorado con mayor relación con las nuevas tecnologías.

Desgranados los datos por distritos, ha sido Arganzuela el que ha contado con una mayor participación ciudadana. En total, 14.364 madrileños han tomado partido en el plebiscito popular, un 9,44% del distrito o el 6,67% del total. En el lado contrario se encuentra el distrito de Barajas donde sólo han votado 3.515 personas, aunque esto ha supuesto alcanzar 7,74% de todo el distrito. El menos participativo por lo tanto ha sido Usera. Allí únicamente el 5,11% de sus vecinos se han implicado en el referéndum.

Cinco euros por cada voto

En cuanto a la inversión que el consistorio ha realizado, Maestre ha informado de que se ha invertido un total de 1,1 millones de euros del presupuesto de la Dirección General de Participación Ciudadana en la preparación, divulgación y puesta en marcha de la votación. Es decir, que cada voto ciudadano ha tenido un coste cercano a los cinco euros. En este presupuesto se incluyen los costes de informar a través de correo postal a toda la ciudadanía con derecho a voto, es decir, 2,7 millones de personas empadronadas en Madrid mayores de 16 años. En esa misma carta, cuyo objetivo ha sido eliminar la brecha digital en la participación, se daba la posibilidad de enviar la papeleta de votación a través de una carta franqueada, un derecho que han ejercido más de 130.000 personas.

Por último, una parte del presupuesto ha ido destinada a cuestiones logísticas para llevar a cabo la votación presencial, como el montaje y desmontaje de mesas o la compra de urnas y la señalización de puntos de votación. Estos últimos elementos, junto a las banderolas, se podrán reutilizar para futuras votaciones