Los concejales de Carmena, de querellados a Investigados

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han firmado un documento que los considera “investigados” (imputados), a pesar de los esfuerzos que hiciera la alcaldesa para ocultar esa calificación, señalándolos tan solo como querellados, con objeto de no aplicar el Código ético a los implicados.

“Una persona que está imputada no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal". De este modo - el poder mentir- la exjueza y alcaldesa Manuela Carmena explicaba su criterio de por qué alguien imputado debe dejar su cargo inmediatamente.

Los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, han declarado este lunes ante la jueza de instrucción Teresa Abad Arranz por el caso Open de Tenis. En declaraciones a la prensa a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, los ediles han manifestado que han "podido aclarar que el procedimiento ha sido legal".

Tras la comparecencia ante el juez, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha afirmado que está “satisfecha” por haber aclarado “con todo detalle” los hechos por los que ha sido llamada a declarar como investigada por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

Según ha explicado a los medios, la declaración “no ha durado mucho” y tanto ella como Carlos Sánchez Mato han “aclarado todo, las dudas sobre el importe de los contratos de 24.000 y 26.000 euros, hemos demostrado que el procedimiento ha sido completamente legal”, ha añadido Mayer.

Querella del PP, conflicto con la alcaldía

Concejal y concejala declaran a instancias de una quella con el PP, pero en realidad es un conflicto con la Alcaldía y su equipo el que los ha llevado a cometer potenciales ilegalidades.

La disputa entre Carlos Sánchez Mato, Mayer y Carmena y Manuela Carmena no es sino la lucha entre el ala más crítica de la formación ciudadana, Ganemos Madrid, y la gestión de la exjueza y su ‘número dos’, Luis Cueto, el alcalde en la sombra, también sobrino de la alcaldesa.

Los rifirrafes entre la primera edil y el delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Sánchez Mato, comenzaron a finales del año 2016 cuando los presupuestos municipales supusieron un quebradero de cabeza para Carmena por las enmiendas socialistas y por la intransigencia del propio Mato. Para el Gobierno central, la gestión de los recursos municipales no era la apropiada y además no cumplía la Ley. Por este motivo, Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, convocó a Carmena para que rectificara su error. Mato rompió el acuerdo, presionando a la alcaldesa, creando un conflicto todavía no resuelto hoy.

El segundo desencuentro entre la alcaldesa y el concejal se produjo en marzo de este mismo año, cuando Carmena destituyó de su cargo a Celia Mayer, concejala de Cultura, después de que ésta protagonizara los escándalos más sonados de Ahora Madrid como el 'caso de los titiriteros' y la ley de la Memoria Histórica. Mayer, muy próxima a Mato y miembro de Ganemos de Madrid, fue reubicada en una concejalía menor, la de Igualdad.

La penúltima disputa se produjo en el proceso en que los concejales críticos iniciaron para la investigación sobre la empresa organizadora del Madrid Open, a espaldas de la alcaldía y que condujo a su propia destitución y la de Ana Varela, gerente de Madrid Destino, en la empresa municipal. Al final, lo que empezó siendo una disputa por unos presupuestos y por la destitución de personas cercanas a Ganemos Madrid, sector crítico de la exjueza, ha terminado en los juzgados.

Sánchez Mato, Mayer y Varela presentaron denuncia ante la Fiscalía el pasado 23 marzo, cuando Cueto les trasmitió que no seguirían formando parte de la cúpula de la empresa municipal.