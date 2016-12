Los coches vuelven a circular por Madrid, pero no podrán aparcar en el centro

Todos los vehículos pueden circular hoy por la almendra central de Madrid pero no pueden superar los 70 kilómetros por hora en la vía de circunvalación M30 y en los accesos desde la M40, ni aparcar en las zonas y horario del estacionamiento regulado (SER) aquellos conductores que no sean residentes.



La capital de España vuelve así al escenario 2 del Protocolo de contaminación tras la histórica jornada de ayer, jueves, en la que solo los vehículos con matrícula impar pudieron recorrer el anillo interior de la M30.



La predicción meteorológica sigue siendo desfavorable para rebajar los altos niveles de polución que soporta Madrid, de ahí que, aunque se haya desactivado la prohibición de circular al 50 por ciento de los vehículos, el ayuntamiento mantiene hoy las restricciones de aparcamiento en el centro y la limitación de velocidad en esta vía de circunvalación.



Pendiente de la evolución de la contaminación, mañana sábado, 31 de diciembre, es previsible que se mantenga el escenario 2, vigente hoy.



Respecto al domingo 1 de enero, la delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, no ha querido aventurar cuál será la situación porque dependerá de las mediciones que se realicen en las próximas horas, pero ha remarcado que si se volviera al escenario 3 se estudiarían excepciones en la aplicación de las medidas al tratarse de una jornada de operación retorno.



En la jornada de ayer, el tráfico en la capital de España fue fluido; los servicios de EMT y Metro funcionaron con normalidad; y los agentes de Policía Municipal sancionaron a numerosos vehículos con matrícula par que habían accedido al interior de la ciudad.