Cifuentes no asistirá al Orgullo 2017 porque no tiene "que demostrar nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no cree que vaya a la manifestación del Orgullo en Madrid, que acoge este año la celebración mundial, y asegura que en defensa de los derechos LGTBI no tiene "nada" que demostrar "a estas alturas".



La presidenta madrileña ha hecho estas declaraciones a La Otra Crónica, del diario El Mundo, preguntada sobre si acudirá a la marcha con la que Madrid reivindicará los derechos LGTBI en el mundo y muy especialmente los de los transexuales, y en la que sí estará presente la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. "No creo que vaya, porque sería más distorsionador que otra cosa, pero el orgullo tiene mi apoyo. Es más, yo siempre he apoyado la reivindicación al colectivo LGTBI", justifica la presidenta de la Comunidad, institución que previsiblemente sí enviará a un representante al término de la manifestación.



El presidente de Cogam, organización en defensa de los derechos LGTB en Madrid, dijo en la presentación del evento que "lo adecuado" sería que estuviese la presidenta.



Cristina Cifuentes asegura que lleva reivindicando "años y años" dentro de su partido y fuera el apoyo al matrimonio homosexual y desde su Gobierno -remarca- ha aprobado una Ley de protección de los derechos LGTBI.



Preguntada al respecto, considera "una cosa absolutamente disparatada" que se etiquete al PP con una tendencia homófoba. "La defensa de la igualdad y la diversidad no es patrimonio de ningún partido", añade.



La manifestación del próximo sábado, con 60 pancartas y 52 carrozas, será el eje de la celebración internacional del Orgullo Gay, en Madrid, del 23 de junio al 2 de julio.