Cifuentes sobre su enmienda de 'primarias': “A nadie le puede sorprender”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que su enmienda ‘un militante, un voto’ no supone un desafío a su partido y que su intención es mejorar las propuestas de la dirección del PP. Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha querido dejar claro que se trata de un compromiso que ha defendido “siempre”. “Jamás he desafiado a nadie y menos al presidente de mi partido”, ha afirmado la presidenta regional. “Nadie le debería sorprender, he defendido esta postura en todas las ocasiones en las que se me ha preguntado”, ha añadido Cifuentes. La líder 'popular' ha querido dejar claro que se trata de un sistema de "elección directa de presidentes", no un proceso de primarias.

Propuesta de la gestora del PP de Madrid

La gestora del PP de Madrid, presidida por Cifuentes, llevará el sistema de primarias al Congreso Nacional del Partido Popular a través de una enmienda a la ponencia Política y de Estatutos que reclama la aplicación del procedimiento ‘un militante, un voto’ en las elecciones del presidente nacional, regional y provincial del partido. Aun así, la líder ‘popular’ ha reiterado que se trata de una iniciativa que deberá someterse a debate y que tiene como objetivo mejorar la propuesta de la dirección que “es muy positiva e interesante”.

“Los congresos de los partidos están para debatir y tratar cualquier asunto que los militantes quieran plantear. La dirección directa del presidente por parte de la militancia es algo que he planteado muchísimas veces, lo he defendido siempre. Esta enmienda es el cumplimiento de un compromiso y a nadie le puede sorprender. Nosotros queremos llevar una propuesta y serán los comisarios y los afiliados los que valoren esa propuesta”, ha reiterado Cifuentes.

Sistema de doble vuelta

Cifuentes apuesta por un sistema de doble vuelta que ha propuesta el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo. Introduce como novedad que en la segunda vuelta el conjunto de militantes de la formación voten también al presidente. En el documento de Maíllo la segunda votación quedaba en manos de los compromisarios. “La propuesta de la dirección es muy positiva. Queremos mejorarla y ver si llegamos a un punto de acuerdo y ojalá lleguemos”, ha explicado Cifuentes. “Los partidos políticos tienen que tener diversidad de opiniones”, ha añadido la presidenta regional.

Tal y como explicó el ‘número 2’ de Cifuentes este lunes, Ángel Garrido, el Comité Ejecutivo del PP de Madrid aprobará el próximo jueves la enmienda. Garrido, también presidente del Comité Electoral del PP madrileño, explicó que se trata de la “elección directa de presidente” y que en ningún caso plantea “un proceso de primarias”. Una vez esté lista la enmienda, el PP de Madrid buscará el apoyo de otras organizaciones territoriales para contar con el mayor respaldo posible en el congreso que se celebrará el próximo mes de febrero.“El objetivo es acercar el partido a la sociedad, a la militancia, en ese sentido va la enmienda. Me siento muy acompañada por mis compañeros del PP, por los que están de acuerdo conmigo y por los que no”, ha dicho Cifuentes.

“Creemos en la democracia”

Según Cifuentes, su objetivo consiste en avanzar en la regeneración democrática y ofrecer a los afiliados más participación en la vida interna de la formación. El PP de Madrid pretende que los militantes del PP cuenten con capacidad de decisión para elegir a sus presidentes tanto a nivel nacional como regional. El PP madrileño plantea que los militantes que sean compromisarios voten en el congreso y que el resto lo hagan en sus respectivas sedes territoriales. “Somos un partido que cree absolutamente en la democracia”, ha subrayado la presidenta de la Comunidad de Madrid este martes en rueda de prensa.