Cifuentes deja a 231 estudiantes en la calle

A pesar de la lucha social, para mantener una educación pública digna, cada vez son más los centros educativos que se cierran. El instituto IES Pérez Galdós, está siendo el próximo caso de los institutos que no va a seguir impartiendo clases y ni siquiera las diversas manifestaciones han sido eficaces para evitar el cierre. En lo que sí ha podido influir es en la dimisión de Belén Aldea, directora del Área Territorial de Educación de Madrid capital.

Una de las razones dadas para llevar a cabo este cierre, ha sido la supuesta “baja presión demográfica” de la zona, que no ha resultado ser una información verdadera. Según el presidente del AMPA, esta explicación no es correcta ya que el barrio de Peñagrande “es el segundo barrio del distrito con más población en educación Primaria”. A esta causa se le une “el descenso de las matrículas” de los alumnos que actualmente están escolarizados en el instituto y los que entran nuevos. Cada vez son menos los que acuden a este instituto ya que las optativas impartidas son escasas; el instituto no es bilingüe.

Además, es uno de los pocos institutos en Madrid capital que cuenta con especialización para los alumnos TEA (con Trastornos del Espectro Autista); debido a que sólo hay tres que quedarían en funcionamiento como son el IES Pedro Salinas (Usera), el IES Iturralde (La Latina) y el IES Dámaso Alonso (Fuencarral-El Pardo), según se dice en La Vanguardia. Esto podría dificultar la estabilidad de aquellos alumnos con TEA que asisten al Pérez Galdós.

Los profesores que imparten las materias en este instituto tendrán sus respectivos puestos de trabajo en el instituto IES Las Tablas que supuestamente estará terminado en septiembre de este mismo año.

Según cifras de la Consejería de Educación, en el curso actual hay ciento sesenta y cinco alumnos en la ESO y sesenta y seis alumnos en Bachillerato, un total de doscientos treinta y un estudiantes que se verán obligados a matricularse en otros centros por la zona, creando una masificación en el resto de institutos cercanos, ya que a los alumnos se les han garantizado plazas en el IES Isaac Newton, IES Cardenal Herrera Oria e IES Mirasierra. Por ello, el concejal presidente de la Junta del Distrito, Guillermo Zapata, apoya las movilizaciones y denuncias de los afectados.

Asimismo, la posible pérdida de un instituto público en esta zona supone un quebradero de cabeza para la dirección de los demás institutos, debido a la incertidumbre que provoca este cambio; ya que les preocupa que las clases no se puedan seguir impartiendo con normalidad a causa del crecimiento en todos los cursos de alumnos y alumnas matriculados en los respectivos centros.

Como consecuencia, el pasado 4 de abril, se organizaron diferentes protestas del alumnado y padres y madres del centro y del barrio. Tuvo lugar un parón de clases en institutos del barrio a las once de la mañana, que terminó a las doce horas con una concentración en la puerta del IES Pérez Galdós. También, se organizó una manifestación que dio comienzo a las seis de la tarde en este mismo lugar.