Cifuentes defiende al alcalde de Alcorcón: “No hay motivos para que dimita”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no cree que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, deba abandonar su cargo y anima al PP de la localidad madrileña a retomar el contacto con Ciudadanos, su aliado en el gobierno municipal. “Yo no veo ningún motivo para que el alcalde tenga que dejar su cargo”, ha asegurado la presidenta regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes. La dirigente ‘popular’ defiende la gestión de Pérez y critica la posición de la formación naranja en la localidad madrileña que ha decidido retirar su apoyo al edil. “Tendrá que explicarlo”, sostiene Cifuentes. Además, ha aprovechado para recordar las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la presentadora Mariló Montero. “¿Qué habría pasado si David Pérez hubiera dicho que azotaría a una periodista hasta que sangrara como hizo Pablo Iglesias?”, ha preguntado.

Ciudadanos cumple su amenaza

La formación naranja, por su parte, ha cumplido con su amenaza y ha anunciado su intención de retirar su apoyo al edil ‘popular’ por sus comentarios machistas. El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que Cifuentes prefiere mantener al frente del municipio madrileño “a un alcalde machista” y “ultraconservador”. “Lo único que hemos escuchado han sido excusas en defensa de este señor”, ha dicho Aguado. Sin embargo, Cifuentes cree que la posición de la formación naranja es poco clara e insta a los de Aguado a aclarar su decisión. “Tendrán que explicar si retiran su apoyo de manera puntual o permanente, si van a permitir que siga gobernando o no, o si lo que plantea es una moción de censura para gobernar con la izquierda. Tendrán que concretar”, ha señalado la presidenta regional.

Por otro lado, los grupos municipales de izquierdas conformados por Ganar, PSOE e IUCM-LV han anunciado que este miércoles ofrecerán una rueda de prensa conjunta para valorar la situación del gobierno municipal. Fuentes de IUCM-LV han asegurado a este diario que no entienden la postura de Ciudadanos puesto que ha pedido la dimisión del alcalde pero rechazan apoyar una moción de censura.

Cifuentes pide que “todo vuelva a su cauce”

Para Cifuentes no existen motivos que justifiquen la dimisión de Pérez. Insiste en que las declaraciones machistas del alcalde se produjeron “hace años” y sostiene “ya ha pedido disculpas”. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid cree que detrás de la postura adoptada por Ciudadanos se esconde la intención de gobernar con los grupos de izquierdas de la oposición. “Yo condené esas declaraciones, no las comparto, pero ya ha pedido disculpas y ha rectificado. Si Ciudadanos quiere gobernar con la izquierda que no busque excusas y que se lo explique a los ciudadanos de Alcorcón que votaron mayoritariamente al PP”, ha afirmado la dirigente ‘popular’.

Aunque la presidenta del Ejecutivo regional ha defendido la gestión del alcalde de Alcorcón, ha querido lanzar un mensaje al PP de la localidad madrileña. Pide a los ‘populares’ de la localidad madrileña que traten de reconducir su relación con Ciudadanos. “Apoyo su gestión aunque fueron declaraciones desafortunadas pero eso no le inhabilita para dejar el Gobierno. Sí me gustaría que el PP fuera capaz de persuadir a Ciudadanos, tiene que reconducir la situación. Es un buen alcalde y está haciendo las cosas correctamente”, ha reclamado Cifuentes. Ha admitido también que la retirada del apoyo de Ciudadanos somete al PP a un “bloqueo complicado”.

Ciudadanos rechaza la moción de censura

A pesar de que Ciudadanos ha criticado con dureza al edil ‘popular’, ha rechazado apoyar la moción de censura propuesta por los grupos de izquierda. La formación naranja ha vuelto a pedir a la presidenta regional que “tome medidas” y espera que su decisión sirva de “acicate” para que reflexione en ese sentido. Aguado ha afirmado que una moción de censura “suponen palabras mayores” puesto que generan “inestabilidad”, por eso, “tienen que ser siempre el último recurso”.