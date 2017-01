La alcaldesa de Madrid peatonalizará la Gran Vía antes de que acabe la legislatura

Manuela Carmena tiene claro que la Gran Vía debe estar abierta solo para los peatones. La experiencia de cortes al tráfico privado durante las Navidades y otros fines de semana del mes de diciembre servirá para hacer un "análisis reposado y tranquilo" de cómo se puede llevar a cabo la medida. La alcaldesa de Madrid ha tomado como ejemplo la peatonalización de la Gran Vía de Bilbao, donde el transporte público es el único que puede circular, tal y como ha explicado en una entrevista en la Cadena SER.

Ante la parálisis por la no aprobación de los presupuestos de la ciudad, por la falta de apoyo del PSOE, la alcaldesa considera que llegarán a un acuerdo, ya que no hay razones objetivas para conseguir ese respaldo, al menos a nivel local. Sin embargo, no considera que haya influido el cambio en la dirección nacional del PSOE no ha afectado a la aprobación de los presupuestos. Es más, ha presumido de la buena relación que mantiene con la portavoz socialista en el ayuntamiento, la concejala Purificación Causapié, con la que se reúne todos los lunes.

También ha calificado de "muy buena" su relación con Esperanza Aguirre y considera que existe una "actuación teatral" de los políticos en los medios, ya que tiene una relación fluida con muchos de sus compañeros de otros partidos.

Carmena, alcaldesa independiente, ha asegurado que no volverá a presentarse como candidata. "Esta será mi única y última candidatura", ha dicho, "yo no soy política de carrera".

La alcaldesa también ha hablado de la cabalgata de Reyes de Madrid cuando se cumple un año del primer evento de este tipo que celebró su equipo de Gobierno y que tanta polémica suscitó. Uno de los episodios más comentados fue el vestuario de los Reyes Magos, la ausencia de camellos y otros motivos navideños que provocó el famoso "no te lo perdonaré jamás, Carmena" que la exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo publicó en Twitter. La regidora no ha dado detalles del evento de esta noche.