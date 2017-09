Carmena 'pasa' del día sin coches y utiliza su vehículo para actos oficiales

Un despiste o una "metedura de pata", según ha explicado la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han llevado a la exjueza a utilizar su vehículo privado para llegar hasta el acto de inauguración de la 'Feria Rehabilitar Madrid', que ha tenido lugar en la Plaza de España. "He ido al Ayuntamiento en Metro como siempre, pero después no me he acordado y he cogido el coche para venir hasta aquí. Lo siento, he metido la pata", ha afirmado la regidora ante los medios de comunicación. La primera edil no sólo ha mostrado su arrepentimiento, sino que ha asegurado que si pudiera "rectificaría ahora mismo".

El hecho se produce justo este viernes que se celebra el 30 aniversario del día europeo sin coches. El Ayuntamiento de Madrid, muy comprometido con el medio ambiente, anunció hace algunos días el cierre al tráfico de la almendra central a todos los vehículos no residentes, a partir del año 2018. Lo que no ha hecho el consistorio madrileño es ofrecer su transporte público gratuito en este día tan señalado, algo que si han hecho otras ciudades como Valencia y Santander.

El único acto del Ayuntamiento de Madrid que ha hecho referencia al día europeo sin coches ha sido el presidido por la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, que ha recibido este viernes a los participantes de la bicicletada del proyecto 'STARS'. Los colegios participantes en el proyecto STARS pedaleado juntos por el centro de Madrid durante un recorrido con finalización de Cibeles.