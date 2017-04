Carmena indigna a los suyos y busca un gobierno tecnócrata

Las aguas anda revueltas en Ahora Madrid. Hace menos de un mes que la destitución de Mayer al frente de la concejalía de Cultura escenificaba la ruptura entre Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y sus compañeros de partido. Ahora, la primera edil ha decidido apartar a Carlos Sánchez Mato de su cargo como vicepresidente de la empresa municipal Madrid Destino. Estas destituciones no hacen sino escenificar la ruptura entre miembros de una la "formación ciudadana", como así han definido siempre desde las filas de Ahora Madrid. Con estos últimos movimientos, Carmena busca despolitizar una de las áreas, la de Cultura, más controvertidas y polémicas desde la llegada de la marca blanca de Podemos al poder. La purga en Cibeles continúa y desde la oposición no descartan que se produzcan más destituciones, en pro de un gobierno más tecnócrata.

Tras dos años en el poder, Carmena ha decidido coger las riendas de alcaldía. Hace tan sólo una semana, la propia alcaldesa reconoció que Ahora Madrid no tenía ninguna hoja de ruta porque y que el programa político de la formación estaba realizado por personas que no tenían un conocimiento del funcionamiento de la administración. Este desconocimiento y las diferencias con sus propios compañeros de partido han llevado a la exjueza a tomar decisiones que han levantado ampollas entre los propios concejales de la marca blanca de Podemos.

Estas desavenencias no han pasado inadvertidas para la oposición. De hecho, las rencillas entre los concejales de Ahora Madrid copan las conversaciones de los mentideros de los plenos municipales. "Los problemas crecen y los disgustos entre los concejales es muy alto. Me parece bien que se disgusten, pero no es problema de los madrileños ni de la ciudad de Madrid, que sigue teniendo los mismos problemas que hace dos años", denuncia Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos.

Los desencuentros en la alcaldesa y los ediles de su propio partido han supuesto la destitución de alguno de ellos. Primero fue Celia Mayer quien fue apartada de la concejalía de Cultura y ahora ha sido Carlos Sánchez Mato el que ha visto cómo Carmena le quitaba la vicepresidencia de la empresa municipal, Madrid Destino, en favor de Jorge García Castaño, concejal presidente del distrito Centro. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, ha justificado esta decisión por la visión del edil, que también es presidente de los distritos de Chamberí y Centro, del «turismo sostenible», que, a su juicio, "es un tema central" que debe tratarse e impulsarse en Madrid Destino.

Más técnicos, menos concejales

De todos modos, el cambio más significativo en esta empresa municipal ha sido el nombramiento como consejero delegado de Madrid Destino de Joaquín Antonio Fernández, exdirector de la Comisión Nacional de Energía y persona de confianza de Luis Cueto, sobrino de Carmena y 'alcalde en la sombra' de Madrid. Fernández sustituye en el puesto a Ana Varela.

"Carmena se rodea de una guardia de corps compuesta por técnicos de la administración que demuestra que el verdadero alcalde en la sombra es Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento, que cada vez tiene más peso y poder en el gobierno, algo cuanto menos curioso teniendo en cuenta que nadie le ha votado”, afirma Iñigo Henríquez de Luna, concejal del Partido Popular.

Por su parte, el Ayuntamiento ha defendido el nombramiento de Fernández a través de su portavoz, Rita Maestre: "Está ahora jubilado, y cuenta con una gran trayectoria. Es un perfil técnico lo que necesita Madrid Destino", ha explicado Maestre. "A menudo se han confundido los términos políticos y técnicos. Ahora buscábamos a un experto gestor en empresas públicos", ha puntualizado. Esta visión tecnócrata no es compartida por todos los miembros de Ahora Madrid. "No creo que el gobierno esté derivando hacia la tecnocracia", afirma Castaño.

Un gobierno tecnócrata, un parche

Mientras Ahora Madrid se resquebraja y se inmola, Carmena ha decido apostar por su guardia pretoriana para salvar el proyecto y acercar posturas con el PSOE de Purificación Causapié. De todos modos, apostar por un gobierno más tecnócrata y menos politizado es un parche que tampoco gusta demasiado a la oposición.

"Desde luego que si Carmena deriva a un gobierno más tecnócrata es un buen paso, pero no suficiente porque se tienen que tomar decisiones políticas. No puede ser que el equipo de ahora Madrid se escude detrás de técnicos y de funcionarios para tomar ciertas decisiones. Ahora Madrid tiene que decidir qué quiere para esta ciudad", afirma Brabezo.

En lo que respecta con la destitución de Sánchez Mato como vicepresidente de Madrid Destino, los 'populares' piensan que Ahora Madrid no ha dado la importancia necesaria a una empresa municipal que creo y comenzó a gestionar el equipo de gobierno de Ana Botella. "Es cierto que el proyecto era ambicioso y que tardó en arrancar, pero desde que llegaron al poder se han despreocupado de la Cultura y del Turismo", afirman fuentes populares que tampoco entienden el nombramiento de Antonio Fernández.

Además, la oposición no descarta que Carmena recorte, aún más, las competencias de Sánchez Mato en el Ayuntamiento de Madrid. "No me extrañaría que la alcaldesa le retirará de Calle 30. Empresa a la que Mato no se ha cansado de criticar y de la que sólo ha sido capaz de ejecutar un 20% del presupuesto", explica Brabezo. Por su parte, el Partido Popular ya ha solicitado públicamente la dimisión de Mato de las otras empresas municipales de las que forma parte.