Carmena entrega el solar de La Cebada a colectivos afines a Ahora Madrid

“Lo que han presentado no es ni la sombra de la instalación que teníamos”, así de contundente se muestra Saturnino Vera, portavoz de la Asociación de Vecinos Cavas-La Latina. Desde que se presentara el pasado 18 de enero el proyecto para la reforma del solar de la Cebada la indignación entre los residentes del barrio de La Latina no ha dejado de aumentar. Lo que iba a ser un polideportivo que cubriera una de las reivindicaciones históricas de la zona se ha convertido en una "maqueta de juguete". En el lado contrario se sitúa el colectivo ‘Campo de la Cebada’, que ha visto cómo el Ayuntamiento les ha otorgado casi 1.500 metros cuadrados de terreno para la construcción de una plaza, con anfiteatro incluido, que servirá para dar continuidad a sus proyectos. Una actividades que colectivos vecinales aseguran que han convertido a la zona en un nicho de conflictos y ruidos.

“Pretenden perpetuar un proyecto que con el paso del tiempo se ha deteriorado. Las propuestas familiares, infantiles y culturales han dejado paso a los ‘lateros’, el ruido y los conflictos”, afirma Vera en relación a esta concesión del consistorio. El nivel de ruido que se vive en el barrio de La Latina es “insufrible” para muchos vecinos en algunos momentos del día, según afirman fuentes de la propia Asociación Cavas- La Latina. En este sentido, no comprenden cómo a pesar de ser conocedor del problema el Ayuntamiento de Madrid ha decidido crear un espacio público abierto y autogestionado por el colectivo ‘Campo de la Cebada’ para montar verbenas, ferias… “¿Qué interés tiene el actual equipo de gobierno en ceder espacios a entidades que ya han demostrado su mala gestión?”, se preguntan desde la asociación. “Estamos hartos de ruidos, fiestas y verbenas”, afirma Vera.

Más de un lustro sin natación

Hace casi ocho años del derribo de la que fuera la primera piscina cubierta de Madrid. Ha sido tanto el tiempo que los más jóvenes del barrio de La Latina no alcanzan a recordar lo que un día fue uno de los emblemas deportivos de la capital. Todo parecía solucionado con la llegada de Ahora Madrid al poder. Carmena y su equipo de gobierno prometieron dotar a la zona de unas instalaciones deportivas decentes y acordes con la gran cantidad de colegios (Los Salesianos, La Paloma, San Idelfonso, Sagrado Corazón y Vázquez de Mella) e institutos (San Isidro y Santa Bárbara) de la zona. Pero la promesa se ha quedado en una “maqueta de juguete”, según afirman la asociación de vecinos Cavas- La Latina.

El Ayuntamiento de Madrid por su parte defiende que dedicará cerca de 4.000 metros cuadrados para la práctica de deportes. Además, sostiene que se han ajustado a la idea del '3x3' surgida del proceso participativo ciudadano abierto en mayo de 2016. En concreto, esta idea se fundamenta en volver a dotar al barrio con una zona deportiva, crear una plaza pública abierta a la congestión y mantener el mercado municipal. En este sentido, la asociación Cavas- La Latina dice sentirse “excluida” del proceso y acusa al Ayuntamiento de priorizar la atención a colectivos afines a su gestión como pudiera ser ‘El campo de la Cebada’.

“Los vecinos no hemos participado en la creación de este proyecto. La Asociación Cavas- La Latina sólo ha sido convocada en dos ocasiones. Dos reuniones en las que, mientras otras entidades ya conocían el contenidos, nosotros lo hemos tenido que estudiar sobre la marcha. Por lo tanto, denominarlo como proyecto participativo es mal intencionado”, afirma Vera.

La zona deportiva será de gestión directa y tendrá una piscina cubierta, una cancha de baloncesto y un edificio donde habrá salas multiusos y de musculación, según fuentes del consistorio madrileño. Estas tres ideas no convencen a unos vecinos que ven insuficiente la dotación para actividades deportivas por parte del Ayuntamiento de Madrid. “La piscina es un poco más pequeña que la anterior, la pista de baloncesto es al aire libre con un vallado metálico que genera mucho ruido si es golpeado con una pelota y las salas multiusos en realidad son mini espacios ubicados en una edificio con forma de pasillo”, se lamenta Vera.

En lugar de esto, la asociación Cavas- La Latina había propuesto construir una pista multiusos cubierta que diera cabida no sólo al baloncesto, sino a todo tipo de disciplinas. En el nivel intermedio se localizarían las salas para musculación y otro tipo de actividades deportivas y encima de ellas la deseada piscina cubierta. Es decir, mayor dotación deportiva y sobre todo, mejor organizada. “Queremos que el verdadero protagonista del solar sea el polideportivo porque es la necesidad real”, afirma Vera. Además, también defiende que en su proyecto estaba proyectado la construcción de varias plazas de aparcamiento para residentes que subsanarían los problemas de estacionamiento de la zona.

Las quejas de la Asociación parecen haber surgido efecto. De hecho, Carmena ya le has convocado para una reunión a la que también asistirá integrantes del grupo municipal del Partido Socialista. De todos modos, si al final sus plegarias e ideas no son escuchadas tienen claro que no se van a rendir. “Si no nos hacen caso invadiremos el barrio de pancartas e iniciaremos protestas y movilizaciones”, sentencia Vera.