Carmena contrata como asesora a una defensora del espionaje chavista

El grupo municipal del Partido Popular denuncia la contratación a dedo de Nuria Del Río Paracolls, autora del informe táctico: ‘Sobre la difusión de escuchas telefónicas a la oposición, realizado por la fundación Ceps, vinculada a Podemos, y encargado por el gobierno de Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela. Del Río Paracolls, natural de Madrid, pero de madre catalana cobrará un sueldo bruto de 50.979 euros, según anuncia la página de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Su trabajo consistirá en asesorar al presidente de la Junta de distrito Centro, Jorge García Castaño. El nombramiento ha sido muy criticado por la oposición que no entiende como una espía del gobierno 'chavista' puede formar parte de la Administración municipal.

En el informe se pueden leer frases tales como: “El uso de las escuchas para obtener información de contrincantes políticos o monitorear a personas afines es sin ninguna duda necesario”. Cabe recordar que las escuchas telefónicas no autorizas por un juez son del todo ilegales. Por este motivo, la nueva asesora del Ayuntamiento de Madrid concluye que han de realizarse, pero “sin que se note”. Para ello recomienda filtrar la difusión de las escuchas a medios de comunicación internacionales para la desvincular cualquier relación directa con el gobierno.

“Es decir que se publique fuera para no comprometer dentro al gobierno de Venezuela. Han contratado a dedo a personas que escriben informes sobre como atacar a la oposición utilizando escuchas ilegales en tu contra. ¿Por qué la han contratado?”, se pregunta el ‘popular’, Peter Manglano Albácar.

Los inicios políticos de Del Río se sitúan en las juventudes comunistas de Madrid de los años 80. Los que la conocen la definen como una mujer muy volátil, sobre todo en su etapa más juvenil y con grandes incongruencias. Abraza el comunismo, pero defiende el derecho a la vida y rechaza el aborto. Tal vez, esta vertiente más conservadora es consecuencia de la ideología de su padre, Enrique del Río, secretario de relaciones internacionales de la JOC (Juventudes Obreras Católicas), durante los años 70. De todos modos, esta no es la única idea que entra en conflicto con su supuesto comunismo porque también se declara en contra de la vacunación infantil.

Algunos de sus compañeros en las juventudes comunistas dicen haberse quedado anonadados con la noticia de su ‘fichaje’ por Ahora Madrid. Aunque también reconocen que es algo que podría ocurrir porque cuando era una joven revolucionaria anteponía en muchas ocasiones sus intereses personales a su ideología política. “Iba de revolucionaria, pero nunca terminaba de comprometerse con nada”, explica uno de sus antiguos compañeros. También afirman que aunque se embarca en muchos proyectos no es capaz de finalizar muchos de ellos y que de joven no era muy buena estudiante.

A pesar de ello, Del Río es licenciada en ciencias de la información e investigadora en finanzas solidarias. Fuentes cercanas a la nueva asesora del distrito Centro afirman que sus posibilidades no eran las mismas que las del resto de compañeros de un barrio obrero como lo es el Ensanche de Vallecas. “Ninguno teníamos padrinos políticos mientras que su padre se juntaba con Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo, e incluso pudo llegar a ser ministro”, afirma uno de sus ex compañeros en las juventudes comunistas.

Por su parte, Jorge García Castaño, presidente de la Junta de distrito Centro y encargado de contratar a Del Río, ha defendido su nombramiento y ha afirmado “estar orgulloso” de brindar la posibilidad de trabajar en la Administración a uno de los tantos jóvenes que salieron de España para “buscarse las habichuelas”. Además, ha recordado que Del Río es una gran profesional y que ha llegado a trabajar con el gobierno de Ana Botella a través de la empresa municipal ‘Medialab Prado’.

Los ‘populares’ también se han quejado de que los datos de la nueva asesora no aparezcan en la página de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, al igual que los de los otros 18 trabajadores eventuales contratados a finales de octubre de 2016 por el gobierno local. El consistorio madrileño recuerda que el perfil y la trayectoria profesional de la persona no es una información de publicación obligatoria y afirma que en el supuesto caso de que no esté disponible en la página web puede deberse, bien a que la persona no ha facilitado la información, o bien a que no ha prestado su consentimiento para la publicación de los mismos.