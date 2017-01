Carmena: "De camino al Ayuntamiento recojo hasta 5 o 6 latas que la gente tira"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado este lunes la "desidia enorme" de los madrileños a la hora de mantener limpia su ciudad y ha puesto como ejemplo que, a veces, en su trayecto a pie hacia el Ayuntamiento, recoge "hasta cinco o seis latas que la gente tira".



"Yo voy muchas veces andando al Ayuntamiento y recojo a lo mejor hasta cinco o seis latas que la gente tira, y las tira al lado de una papelera. Eso no se puede tolerar", ha comentado Carmena durante una entrevista en "Los Desayunos de TVE" cuando los periodistas le han recordado que las calles de la capital siguen sucias.



La alcaldesa ha cuestionado la afirmación de que Madrid está muy sucia y ha puesto en valor la frecuencia de recogida de residuos en los contenedores.



"Sistemáticamente, cuando alguien me dice eso (que Madrid está muy sucia) le digo: 'Dime dónde has visto la basura que hay'. Y yo os digo que es impresionante, que cuando la persona me dice: 'Tal sitio'. Vamos allí y a lo mejor está limpio", ha relatado la alcaldesa.



Manuela Carmena ha llamado la atención sobre que en Madrid los vecinos han aceptado "una desidia enorme en la forma en que los madrideños cuidamos la ciudad" y, aunque ha reconocido que tiene que estar "muchísimo mejor en cuanto a limpieza", ha atribuido esa suciedad a que "el nivel de ensuciamiento de Madrid es enorme porque hay una gran falta de actitud cívica".



En ese sentido, ha dicho que dentro de las actuaciones en materia de limpieza previstas para 2017 se encuentra hacer una "gran campaña de concienciación".