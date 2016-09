Carmena "atrapa" en su hogar a una mujer con un 97% de discapacidad

Mayte Corbacho lleva más de tres años recluida en su casa. El gobierno de Manuela Carmena, que tiene como bandera sus políticas sociales, ha sido incapaz de ejecutar unas obras que fueron aprobadas hace más de tres años (con Ana Botella en el poder) y que supondrían la ‘liberación’ de esta vecina del Puente de Vallecas. Tras mucho tiempo de espera y varias promesas incumplidas, ha decidido que es hora de actuar contra sus ‘carceleros’ al sentirse “atrapada” en su propio hogar. La afectada, que cuenta con un 97% de discapacidad, ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo. Además, la Asociación ‘Vive Entrevías', ha solicitado la dimisión de Francisco Pérez, concejal-presidente del distrito de Puente de Vallecas. Por su parte, Ahora Madrid alega falta de presupuesto para iniciar las obras.

Un muro vertical en la puerta de su vivienda, unas escaleras interminables a la izquierda y un giro imposible de realizar con su silla de ruedas a la derecha y sin bordillos rebajados. Esas son las barreras arquitectónicas que impiden a esta madrileña de 60 años salir de su casa. Corbacho tiene inutilizadas las dos piernas y uno de sus brazos al haber sufrido hace unos años un ictus. Tiene una minusvalía reconocida del 97%, pero esto no parece suficiente para que el gobierno de Carmena ejecute unas obras que aprobó Ana Botella antes de salir del poder.

Fotografía que se adjunta en el expediente para reclamar la eliminación de las barreras arquitectónicas.

Con la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento se paralizaron todos los planes urbanísticos. Fue una de las primeras premisas de la formación liderada por Manuela Carmena. Pero lo que empezó por detener los grandes proyectos como el de Chamartín o la operación Mahou-Calderón ha terminado por afectar a pequeñas obras que pueden enmarcarse a la perfección dentro de su mejora en políticas sociales.

Han sido muchos de años de lucha, demasiadas promesas verbales del concejal-presidente, Francisco Pérez, pero ningún compromiso real y por escrito. Desde su llegada al distrito del Puente de Vallecas, Pérez prometió a Corbacho una solución a su problema. De hecho, su caso fue llevado a un pleno por el PSOE y todas las formaciones políticas aprobaron por unanimidad el comienzo de las obras. El problema es que Ahora Madrid afirma que no hay dinero en las arcas municipales.

“Nos dijeron que se habían llevado a cabo todos los procedimientos administrativos, pero no había solvencia económica para poder sufragar esas obras. Lo que nosotros defendemos es existe una cantidad en el Ayuntamiento de Madrid de dos millones de euros que se destinan para la eliminación de barreras arquitectónicas, que es una partida que está destinada exclusivamente para ello y debe de ser de ahí donde se financie dichas obras”, afirma Antonio Abarca, presidente de la asociación ‘Entrevías Vallecas’, de la que es socia Corbacho.

Falta de transparencia

Pero por encima de la presunta de la falta de presupuesto hay algo que preocupa más a la afectada y a la asociación que defiende sus derechos. La opacidad y el oscurantismo que rodea al asunto es algo que mantiene en vilo a Corbacho. “Hemos pedido por escrito una copia del expediente para ver en qué cantidad está presupuestada la obra, pero hasta el momento no nos lo han entregado. No podemos valorar si hay o no dinero si ni siquiera sabemos cuánto valdría eliminar las barreras arquitectónicas”, afirma Abarca.

La única conclusión clara es que Corbacho no puede esperar más a que se solucione un problema que incluso le ha llegado a generar problemas psicológicos y de sedentarismo. “Son tres años de una persona recluida en su casa. Cuando necesita salir tienen que ir varias personas a ayudarla, el desgaste de la silla de ruedas por la situación en la que se encuentra la vía pública… son muchos factores los que nos han llevado a denunciar la situación ante el Defensor del Pueblo”, explica Abarca.

El problema de Corbacho ya ha adquirido tintes mediáticos y algunos políticos como Antonio Miguel Carmona, concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se han preocupado por su situación. El ex portavoz del PSOE en la capital visitó hace algunos días a Mayte en su casa y le mostró su apoyo.

"Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Madrid tenga recluida a Mayte en su casa por la desidia en la ejecución de unas obras ya aprobadas", señaló Carmona después de comprobar en primera persona en la situación en la que se encuentra Mayte.

Ante la pasividad del equipo de gobierno de Manuela Carmena y la de Francisco Pérez, concejal presidente del Puente de Vallecas, la asociación ‘Entrevías Vallecas’ ha solicitado por escrito el cese o el traslado de este último.