Caos en los exámenes de septiembre por la falta de profesorado .

El curso 2016/2017 arranca en la educación pública madrileña entre el desorden y el caos por la falta de profesorado para afrontar las evaluaciones de septiembre. Según denuncian los sindicatos, no hay profesores suficientes y la Administración está llevando a cabo contrataciones puntuales para solventar el problema. En concreto, se ha limitado a enviar una notificación dirigida a la dirección de los centros de la región para exigir coordinación y traslados mientras que a su vez está realizando contrataciones de un solo día de duración a pesar de las carencias que sufren en sus respectivas plantillas. “Un curso más se inicia con problemas para terminar las tareas pendientes del curso anterior por la falta del profesorado en los centros. En estos primeros días de curso estamos viendo cómo no hay profesorado en algunos departamentos para asumir adecuadamente las evaluaciones de septiembre”, explica el sindicato.

La organización lamenta que se cese al profesorado interino a finales de junio en lugar de mantener su contrato hasta mediados de septiembre para asegurar el correcto desarrollo de las evaluaciones de septiembre. Sin embargo, según denuncia Comisiones Obreras, la Administración se ha limitado a enviar una notificación para exigir a los centros que se coordinen entre ellos. A esta situación se suma la negativa de la Consejería de realizar contrataciones si hay bajas en los centros. “La Consejería dice a las direcciones en una notificación que todo el profesorado asignado a vacante está disponible el 1 de septiembre y que se coordinen entre centros para que este personal se traslade de uno a otro para asumir las tareas. La preocupación es grande en los centros que ven que en los exámenes falta el profesorado del curso anterior y que no tienen cubierta la plantilla completa de vacantes, esto se agrava si hay alguna baja por sustituir pues estas siguen sin cubrirse de forma inmediata”, añade Comisiones Obreras.

Por otro lado, el sindicato denuncia que la Consejería de Educación no cumple con su política puesto que sostienen que no es cierto que el profesorado esté disponible desde el primer día. Según Comisiones Obreras, en la notificación enviada a la dirección de los centros la Consejería sugiere que la solución pasa por realizar contrataciones por días. “En la notificación también se dice que en los casos en los que no se pueda solucionar de otra forma se volverán a realizar nombramientos de profesorado interino por días para realizar las evaluaciones. Esto es absolutamente inaceptable y desautoriza a la Consejería en su afirmación de que todo el profesorado está disponible desde el primer día. No es comprensible que si es necesario un profesor más para realizar los exámenes no lo sea para seguir en la plantilla después”, declara la organización sindical.

El sindicato insiste en que el origen del problema se encuentra en la política de recortes emprendidos por el anterior Gobierno regional y pide revertirla. “Esta situación también sigue poniendo de manifiesto las exiguas plantillas que continúan teniendo los centros, pues no se han revertido los recortes en la Educación Pública, que hacen que no se puedan atender con las garantías necesarias todas las funciones”, concluye el sindicato.