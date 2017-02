Alumnos de un instituto madrileño denuncian una charla sobre violencia de género.

El pasado 9 de febrero, los alumnos y alumnas del IES Alcalá de Henares de Madrid recibieron como muchos otros centros una Charla ofrecida por la Policía Nacional sobre Violencia de Genero. Pero lo que iba a ser una charla que pretendía concienciar de un problema que ya se ha cobrado este año 11 víctimas mortales se convirtió en una conversación machista en la que se llegó incluso a restar importancia a los asesinatos machistas. Los exponentes eran dos policías que llegaron incluso a replicar una joven cuando esta se mostró contrariada por las palabras de los agentes. "Vaya la feminista que tanto sabe del tema, si tanto sabes cuéntalo tú", interpelo uno de ellos cuando una alumna de 16 años expuso que la mujer está en un situación de desventaja social. El adoctrinamiento fue tal que la gran mayoría de los allí presentes terminaron afirmando que que la violencia de género es culpa de la mujer porque la permite y no la denuncia, según cuenta la hermana de una de las alumnas presentes en la charla.

Después de reflexionar todo lo que habían escuchado, los alumnos decidieron emitir una carta abierta para denunciar lo sucedido. A continuación, transcribimos el contenido íntegro de la carta publicada por estos menores.

"Nos queremos quejar del comportamiento del señor policía Nacional durante una charla divulgativa sobre “igualdad” completamente machista, sexista, misógino y demás. Durante la charla realizó numerosos comentarios con la intención de:

- Menospreciar la discriminación positiva que favorece el empoderamiento de la mujer, con comentarios tales como “¿os parece justo que exista una ley que diga que la misma agresión conlleve más castigo si se realiza de un hombre a una mujer que de una mujer a un hombre?” o “Afortunadamente, ya se está estudiando eliminar esta ley [la de violencia de género] para que las condenas sean más justas”. También comentarios como “La ley de violencia de género, cuyo nombre no está bien puesto, ya que género tenemos todos”. • Restar importancia a los asesinatos machistas alegando argumentos completamente posmachistas tales como “Ha habido 64 mujeres asesinadas este año, pero que sepáis que también ha habido 34 hombres asesinados por mujeres, el problema es que nadie sabe esto ya que los medios no se hacen eco de ello, puesto que no vende” o “Las mujeres también pueden pegar a los hombres, mi mujer mismamente me pegó una patada en la boca y esa noche no pude ni cenar…Además tenía que mantenerme con los brazos abajo ya que soy un policía y con que la pegase un empujón dejaría de ser policía”.

- Asumir el papel inferior de la mujer en la sociedad: “Obviamente las leyes a favor de las mujeres existen ya que, aunque muchos se empeñen en decir lo contrario, las mujeres son más débiles que los hombres, puesto que en nuestra naturaleza está ser más fuertes, por mucho que una mujer pueda ser cinturón negro”.

- Reírse de los casos de violencia de género que él ha presenciado comenzando a contar las historias de violencia física de género diciendo “Uy! Esta historia es buenísima”.

- Además, creemos que debido a las vivencias personales de esta persona tiene un punto de vista muy imparcial acerca de la violencia de género y con comentarios machistas como estos puede hacer mucho daño a las vagas ideas feministas que puede haber entre los alumnos, una sola idea machista puede acabar con años de lucha feminista en la mente de alguien en edad de aprendizaje, por tanto, nos parece indignante que no se controle el contenido de las charlas que se imparten a adolescentes en centros públicos.

Por el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado respecto a este tema, aunque se espera que no tarde mucho en emitir algún comunicado oficial.