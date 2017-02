La alcaldesa que pidió que votaran contra su propio concejal dimitido (y perdió)

Catalina Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares (Madrid) –el Ayuntamiento de las vacas huídas y la plaza expropiada–, ha conseguido rizar el ya retorcido y esperpéntico guión político de este municipio de 40.000 habitantes, situado al Este de Madrid. En un pleno extraordinario celebrado la semana pasada para tratar la dimisión de uno de sus cinco concejales, pertenecientes a una de las marcas blancas de Podemos, la alcaldesa forzó que se votara la revocación de su propio compañero, ante la estupefacción de los 16 concejales de la oposición. Catalina Rodríguez se salió con la suya y se votó. Y perdió la votación, lo que produjo un desconcierto en la sala perfectamente descriptible, empezando por el del propio secretario Municipal. “¿Y ahora?”, preguntó un concejal de la oposición . “Ya veremos”. Respondió destemplada la alcaldesa.

San Fernando de Henares vive una situación política peculiar, tras años de complicada gestión municipal y algún fiasco urbanístico protagonizado por el propio Ayuntamiento, que acabó con el embargo de la mismísima Plaza de España del pueblo. En este tradicional feudo del comunismo ganó el PP, pero con mayoría insuficiente. El PSOE, junto a IU (la garzonista y la contraria a Garzón) obsequiaron a San Fernando de Henares Sí Puede (SFHSP), 5 concejales de 21 que componen la corporación, con la alcaldía, que afrontó en solitario y sin negociación previa alguna. Antes de dos años de gobierno, la alcaldesa ya tiene dos imputaciones y el número cuatro de la lista, Pedro Ángel Moreno, ha dimitido por motivos ideológicos, “para luchar en la calle contra el capitalismo y el patriarcado”. El concejal Moreno tenía a su cargo las concejalías de Cultura, Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y también Movilidad.

El equipo de Gobierno es bastante peculiar, y cada concejal no sale a menos de seis concejalías a su cargo, lo que ha provocado casi el colapso municipal. Por ejemplo, el primer teniente de Alcalde, Joaquín Calzada, administrativo de profesión, es el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Industria, Vivienda, Obras e Infraestructuras y, no se olvide, Modernización. En una entrevista a un medio local, cuando fue preguntado por en qué país viviría si no fuera España, respondió que en Euskadi. La segunda teniente de alcalde, Macarena Medell, de las hornadas de Política de la Complutense, lleva a su cargo las concejalías de Hacienda, Empleo y Formación, Comercio, Seguridad y, también, Emergencias. La otra concejala superviviente a esta estresante sobrecarga de concejalías es Rocío Vicente, encargada de Bienestar Social, Igualdad, Mayores, Deportes, Sanidad y Consumo.

Los candidatos de SFHSP. En el centro la alcaldesa flanqueada por los otros cuatro electos, en primer plano. | SFHSP

La alcaldesa contrata a su compañero

La alcaldesa ha contratado a un compañero de despacho como jefe de Recursos Humanos –asunto que también ha sido denunciado– y ha protagonizado incidentes como el de enviar, entre otra documentación, al Tribual de Cuentas, un lista “negra”, con 100 nombres de empleados municipales y su contratación, que SFHSP considera que se hizo “por la cara”. La alcaldesa –que quiere que se la llame "Casi", asegura que se trataba de "un documento de trabajo", lo que ha indignado aún más a los trabajadores municipales, que temen incluso por el colapso final del consistorio.

La dimisión ideológica del concejal Moreno ha generado un grave problema político más a la alcaldesa Catalina Rodríguez, que se ha podido visualizar en el celtibérico Pleno extraordinario que se vivió la semana pasada en una sala de reuniones del Ayuntamiento. La alcaldesa se negó a contestar a la oposición a cuestiones como la de qué reparto se va a hacer de las seis concejalías que llevaba, él solo, el dimitido luchador contra el patriarcado y el capitalismo.

Una de las concejalas de la marca blanca de Podemos, Rocío Vicente, visiblemente nerviosa, manifestó su cariño personal al concejal dimisionario y pidió que se respetara la voluntad del dimitido de “no utilizar políticamente” esta decisión ideológica. Luego, Vicente, amiga personal de Moreno, se marchó de Pleno alegando “motivos personales”. Tras su marcha, la alcaldesa aseguró que se iba a votar “la revocación” contra su propio concejal. El desconcierto y la hilaridad se extendieron por la sala, dado lo inaudito de este tipo de votación contra su propio concejal, que ya había dimitido y, por lo tanto, siquiera estaba presente.

Pero el desconcierto se convirtió en desazón cuando se consultó al secretario Municipal, presente en el Pleno. El funcionario, cabizbajo, se limitó a murmurar: “Si les han dicho que voten, voten”. Cuando el portavoz del PSOE, Javier Corpa, le pidió que explicara las consecuencias del acto y de un eventual resultado negativo, el espíritu alado e irónico de Luis Carandell sobrevoló el Real Sitio de San Fernando e inspiró al atribulado funcionario:

–Voten, y ya se verá las consecuencias.

Agobiado ante las preguntas, el secretario cierra su gloriosa intervención con media verónica, un tono de voz más alto: “No sé lo que va a salir en la votación. No soy adivino. No sé las consecuencias ni me meto en eso”.

Ante el estupor de la corporación y la mirada fija en el fondo de la mesa del silente primer teniente de alcalde, Joaquín Calzada, la alcaldesa ordena la votación. Contra su propio compañero votan los tres de Podemos que quedan en el Pleno: la alcaldesa, Calzada y la singular segunda teniente de alcalde, Macarena Medell. En contra, toda la oposición, salvo el PP que, desconcertado, no vota, lo que se considera una abstención.

El resultado, Pedro Ángel Moreno ha dimitido, pero el Pleno del Ayuntamiento ha votado que no está revocado en sus funciones. La cara del secretario municipal era un monumento al póker. Los concejales de la oposición, entre incrédulos y divertidos, preguntan a la alcaldesa, cuyos ímpetus se ven desmayados: “¿Y ahora?”

“Ya veremos”.