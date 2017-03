El alcalde y 600 alumnos de Alcorcón conmemoran hoy el Día Mundial del Teatro

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha presidido hoy el acto en homenaje al Día Mundial del Teatro, en el que han participado 600 escolares de 5º y 6º de Primaria de diversos centros educativos de la ciudad que participan en el “Programa de Teatro en la Escuela”.

El regidor de Alcorcón, David Pérez, se ha dirigido a los alumnos y ha manifestado que “es muy importante vuestra presencia hoy aquí, ya que de vosotros depende que se perpetúe el teatro y lo que éste representa. Desde el Ayuntamiento de Alcorcón hemos querido que, tanto los alumnos de teatro de Alcorcón como el propio arte teatral, os convirtáis en los verdaderos protagonistas de este día para que podáis expresar y desarrollar vuestra sensibilidad artística y el respeto que ya sentís por la dramaturgia”.

Los alumnos participantes en los talleres de teatro de los centros han disfrutado durante toda la mañana en distintas actividades en las que el teatro ha sido el principal protagonista. El escenario del Buero Vallejo ha estado presidido por dos máscaras, que representan la comedia y la tragedia, de más de metro y medio de altura cada una, con las que se ha simbolizado esta conmemoración. Además, durante la jornada ha estado presente Javier Navares, reconocido actor de teatro, televisión y de musicales como Hoy no me puedo levantar, Queen o We Will Rock You.

A la cita también han asistido los profesores de lengua y literatura de los centros participantes y la autora teatral Isabel González, cuyas obras infantiles se representan en Alcorcón desde hace años. La dramaturga ha puesto voz al manifiesto de Isabelle Huppert en torno al teatro y los escolares han podido exponer las redacciones elaboradas en los centros tomando como tema central el teatro.

Además, un alumno de cada colegio ha representado un papel de la obra de teatro que están ensayando en sus centros y de esta manera, como en un creativo puzzle escolar, han dado forma entre todas las actuaciones a la obra teatral “Caramba con la banda”, de Isabel González, ambientada en Alcorcón y en los Castillos de Valderas.

Para finalizar, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, acompañado por la tercera teniente de alcalde y concejal de Educación, Susana Mozo, y varios alumnos asistentes, ha impuesto una bufanda blanca a la estatua de Buero Vallejo que se encuentra delante del teatro que lleva su nombre, en reconocimiento a la vigencia de la obra de los autores teatrales de todos los tiempos.

Con este acto Alcorcón recoge la tradición de Madrid con el busto de Valle Inclán y quiere rendir un homenaje a los dramaturgos en la figura de Antonio Buero Vallejo, autor muy querido en la ciudad con un teatro que lleva su nombre.

Durante la jornada han participado alumnos del CEIP Agustín de Arguelles, Bellas Vistas, Blas de otero, Carmen Conde, Caves Nogales, Clara Campoamor, Claudio Sánchez Albornoz, Federico García Lorca, Fuente del Palomar, Jesús Varela, Joaquín Costa, Miguel de Cervantes, Miguel Hernández, Parque de Lisboa, Párroco Don Victoriano, San José de Valderas, Santiago Ramón y Cajal y Santo Domingo.