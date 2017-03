Agresiones verbales y presuntas presiones en la empresa municipal de Alcorcón

Hace algo más de dos meses un empleado de la empresa púbica de Alcorcón, con una discapacidad reconocida del 44%, denunció haber sufrido una agresión verbal por parte de otro compañero. Esta presunta disputa ha terminado en los juzgados, aunque ahora el juicio ha quedado en segundo plano por la mediación de un edil de Ciudadanos en la pelea entre ambos trabajadores. La víctima afirma que un concejal de la formación naranja le presionó para que retire la denuncia al tratarse de un simple “calentón”. Alfonso Rubio, el concejal acusado de extorsión, desmiente los hechos y afirma que “sólo trataba de ayudar”.

El relato de los hechos tiene su origen en el comienzo del año 2017 y se sitúa en en la recepción de a Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa), en la primera planta de un edificio de la calle Químicas de la localidad. En ese lugar fue donde Miguel Ángel Barquillo, empleado de Esmasa con una discapacidad reconocida del 44%, afirma haber sufrido una agresión verbal por parte de uno de sus compañeros. Desde hacía algunos meses, la relación entre los dos implicados era bastante tensa, pero el detonante fue que, al parecer, el presunto agresor había escuchado que Miguel Ángel hablaba mal de él a sus espaldas. “Como vuelvas a hablar de mí te rompo la cabeza, tontito”, fue la frase que espetó el compañero de Barquillo y presunto agresor, según la versión del propio denunciante.

Pero la supuesta agresión verbal no quedó aquí. La víctima advirtió a su atacante de que no le amenazara, pero este siguió con la disputa en las que se pudo escuchar improperios como “imbécil” o “tonto del haba”. “¿Pero me vas a pegar? Si tú eres tontito. Sal fuera, que te voy a arrancar la cabeza de muñeco esa que tienes”, le dijo el agresor a Barquillo, según la versión de este último.

La gravedad de los hechos llevaron a Barquillo a interponer una denuncia por la vía judicial. El juicio se tuvo que celebrar el pasado 10 de marzo, pero la presencia a última de hora de la propia empresa como ‘acusación particular’ hizo que el magistrado pospusiera la vista sin fijar fecha concreta. La compañía también ha abierto un expediente indagatorio interno par esclarecer lo sucedido.

Hasta aquí, la primera parte de la trama. Pero existe una segunda historia que implica a un edil municipal de Ciudadanos, al que Barquillo acusa de extorsión. Hace dos semanas, la instructora del expediente elevó al consejo de Esmasa la propuesta de sanción: falta muy grave, que podría desembocar desde la suspensión de once días de empleo y sueldo hasta el despido. Los representantes del consejo debían decidir si ratificar o no la sanción, pero de esa votación se ausentó uno de los consejeros, Alfonso Rubio, concejal de la formación naranja acusado de haber intentado presionar a Barquillo para que retirase la denuncia por la presunta agresión verbal.

Reina, amigo de agresor y víctima, intentó arreglar el problema entre ambos. “Nene. Lo de X(agresor) no se podía haber hablado? Que sois compañeros y todos nos calentamos”, fue uno de los mensajes que recibió Barquillo de Reina, en su teléfono móvil. La víctima asegura que se ha sentido "presionado" por este concejal. "Nene, un enganchón se ha convertido en la caza de uno de ellos". "Jo, nene, intenta salvar esto... Ayúdame a solucionarlo please". Incluso llegó a crear un grupo de WhatsApp entre el agresor, la víctima y él, al que bautizó como "Lo arreglamos o lo arre", en el que sólo habló él.

Ante estas acusaciones, Reina ha querido defender su versión de los hechos: “En este tema y debido a que conozco a estos dos trabajadores y he tenido siempre una buena relación con ellos (desde antes de comenzar mi andadura política) traté de mediar con el único fin de ayudar”. Además, asegura que jamás ha intentado “presionar” a Barquillo y que por lo tanto “espera” que el proceso siga adelante y sea la Justicia la que “esclarezca” lo sucedido.