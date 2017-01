Whatsapp web, la aplicación gratuita de moda.

La aplicación gratuita de whatsapp vuelve a ofrecernos una experiencia de comunicación completa, ahora accesible tanto en el móvil como en el ordenador.

Esta extensión de la aplicación whatsapp original, bautizada como whatsapp web ofrece a los usuarios compartir correspondencia entre los dos dispositivos, de este modo se podrán leer los mensajes en los dos aparatos y cualquier operación o cambio en cualquiera de los dispositivos modificará directamente al otro.

Por consiguiente, se han creado una serie de pautas y consejos con el fin de advertir a los usuarios de la problemática que puede suponer la aplicación, en caso de utilizar un ordenador que no es el habitual o bien compartirlo.

Como cerrar sesión en Whatsapp Web son consejos que todos los consumidores de esta aplicación deberían conocer para así, proteger su intimidad.

El primer paso es escanear el código QR de la app, que solo deberá hacerse en un primer acceso y sirve para mantener comunicación con los mismos números sin perder las conversaciones del historial común, así que al terminar de utilizar whatsapp en un dispositivo compartido es importante cerrar la sesión, para evitar que esta sincronización de datos aparezca por defecto en la pantalla cuando otra persona quiera iniciar sesión de la misma.

Esta nueva aplicación supone una oportunidad y un avance para aquellos que no pueden tener a mano su teléfono móvil pero sí pueden hacerlo a través del ordenador, ya sea en la oficina o en casa, a pesar de esta gran ventaja no lo convierte en un recurso totalmente seguro, ya que está sujeto al riesgo de que el usuario se deje la sesión abierta y que otros puedan tener acceso a información privada. Si además durante las sesiones se comparten fotografías o videos íntimos, aumenta el riesgo de distribución no autorizada de sus archivos privados.

Es muy importante por esto, asegurarse de cerrar la sesión tanto en dispositivo PC, whatsapp móvil con Android o Windows Phone y en el botón que anuncia: “Cerrar sesión en todos los equipos” para evitar el riesgo o sospecha que alguien esté utilizando su cuenta.

El objetivo es que los usuarios puedan acceder a cerrar la sesión de la aplicación whatsapp web desde sus dispositivos móvil, sin tener que hacerlo desde el mismo ordenador.

Lo último en Web Whatsapp, la guía de novedades

El pasado 2 de diciembre, la propia empresa anunciaba a los usuarios sobre la descalificación de algunos modelos de móvil, en los que whatsapp ya no tendrá cabida a partir de este año 2017. Los sistemas operativos más antiguos se han quedado obsoletos y en unos meses ya no soportarán los nuevos datos whatsapp. Este movimiento, según la misma plataforma, es parte de un enfoque en los dispositivos que usan la mayoría, haciendo más fácil la incorporación de cambios adaptados a las nuevas tecnologías.

Además la guía de noticias, propone informar a los usuarios sobre cualquier dato interesante, como un curso acelerado para convertirse en “maestro de la aplicación” y así conocer todos sus trucos, que pocos usuarios utilizan, como por ejemplo, la característica que sirve para crear accesos directos a tus contactos favoritos, o bien poder saber si el participante de un grupo ha leído un mensaje, ocultar una fotografía de perfil a aquellos números que no estén en tu agenda de contactos, enviar un mensaje a varios contactos a la vez y todos los secretos oscuros de la aplicación más popular.

Cómo protegerse del espionaje en whatsapp es una de las temáticas que más preocupan a los usuarios de esta aplicación, que normalmente es el cónyuge, novia o novio.

La pregunta es: ¿Cómo se puede evitar el espía whatsapp?, por norma general se requerirá acceso físico al dispositivo, así que lo mejor que se puede hacer es creando una contraseña de bloqueo que se active pocos segundos después de estar inactivo. Aunque lo más importante a conocer es que el espionaje es completamente ilegal e incluso puede considerarse un crimen.

Todo esto, consejos, noticias y novedades pueden conocerse a través de la página oficial de la versión web de Whatsapp web.whatsapp.com, donde podrás acceder a toda la información sobre el libro de whatsapp para los negocios, una guía completa para esta práctica, además de acceso a las últimas actualizaciones, tablet, IPhone, código QR, tutorial de consejos, trucos y solución de problemas entre otros.

Whatsapp Web sigue siendo a otro nivel la aplicativo gratuito por excelencia, ahora con la nueva versión los usuarios tienen la ventaja de realizar videollamadas gratuitas, para así seguir enviando y recibiendo mensajes, llamar a amigos y familiares cara a cara desde cualquier lugar del mundo, esta nueva versión también ofrece la posibilidad de enviar y recibir GIF animados y de dibujar o añadir textos y emoticonos a tus fotos personales.

Con calificaciones de cinco estrellas por parte de los consumidores, la app sigue imparable en su camino para establecer una comunicación global, libre y gratuita, ya sea en su versión para PC o móviles.