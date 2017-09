El 'rey' de los videojuegos ya está aquí

El día más esperado por los grandes futboleros está cada vez más cerca. FIFA 18, el videojuego de fútbol más vendido en los últimos tiempos, está a muy pocas horas de dejar boquiabiertos a una gran cantidad de amantes del deporte rey y la adrenalina. El nuevo lanzamiento de EA Sports ha sido esperado como agua de mayo por sus fieles usuarios durante meses y ahora tienen la oportunidad de disfrutar al máximo de todas sus novedades, mejoras y realismo que harán de este simulador de fútbol uno de los videojuegos más vendidos en los próximos meses.

FIFA 18 contará por segundo año consecutivo con 'El Camino', donde el joven futbolista Alex Hunter volverá a ser el protagonista y el usuario podrá seguir con él todos sus pasos hacia lo más alto, hacia la gloria. Este modo del videojuego está dotado de más realismo que el que ya existía en FIFA 17, ya que ahora el jugador comparecerá ante los medios de comunicación en ruedas de prensa, se reunirá con grandes futbolistas del momento con los que dialogará y vivirá experiencias únicas fuera de los terrenos de juego como hacen las grandes estrellas.

El motor gráfico Frostbite es el principal pilar de FIFA 18. Los detalles tanto de los futbolistas como de los ambientes rozan la perfección y esto te permite disfrutar al máximo de cada encuentro como si estuvieras dentro del estadio o sobre el césped. Los cánticos reales, las celebraciones de los jugadores y aficionados, y los grandes ambientes en las gradas son tres grandes atractivos del videojuego que llaman mucho la atención en todos sus fieles usuarios.

El Wanda Metropolitano y el Bernabéu, los templos españoles en FIFA 18

El nuevo feudo del Atlético de Madrid y el Santiago Bernabéu serán los únicos estadios de LaLiga Santander que aparecerán en FIFA 18. Desde 2003 hasta 2017 los aficionados rojiblancos han podido disfrutar del Vicente Calderón en el buque insignia de EA Sports y ahora lo podrán seguir haciendo con el Wanda Metropolitano, uno de los mejores recintos de esta nueva entrega.

Los seguidores del Real Madrid volverán a saborear el gran ambiente del fútbol en el Bernabéu, donde aparecerá en la zona del banquillo blanco Zinedine Zidane, el único entrenador de la élite del fútbol español que estará presente en el videojuego.

Sin embargo, FIFA 18 no contará con el Camp Nou ni con Mestalla. La casa del Barcelona no apareció en FIFA 17 porque el club culé 'fichó' por Konami y la del Valencia tampoco lo hará este año por el mismo motivo. Tras una gran cantidad de años ligado a EA Sports, el club de la capital del Turia se desvinculó de la firma canadiense para unirse con la japonesa, una decisión que no gustó demasiado a muchos aficionados chés.

Por otra parte, hay que destacar que FIFA 18 reunirá todos los estadios de la Premier League así como algunos de la EFL Championship, la segunda división inglesa (Stadium of Light, Villa Park, Fratton Park, etcétera). Otros estadios que aparecerán en el videojuego y merecen la pena mencionar son el Allianz Arena (Bayern Múnich), Parc des Princes (Paris Saint-Germain), San Siro (AC Milan, Inter), Allianz Stadium (Juventus), Johan Cruyff Arena (Ajax), La Bombonera (Boca Juniors) y El Monumental (River Plate).

El videojuego saldrá a la venta este viernes 29 de septiembre y estará disponible para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360 y PS3. Por último, hay que señalar que el modo 'El Camino' de Alex Hunter solamente aparecerá en PC, PS4 y Xbox One.