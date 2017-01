Juegos Free to Play: un sector al alza en España

Los juegos Free to Play son sin duda un tipo de negocio que engancha y que día tras día consigue más adeptos en el mundo. España no escapa a esta tendencia como se explicita en el hecho de que, de los millones de euros que el sector audiovisual factura cada año, el porcentaje de dinero obtenido gracias al sector de los videojuegos free-to-play se incrementa cada año.

En este punto las nuevas tecnologías, además de suponer una revolución en las comunicaciones también han supuesto una nueva revolución para el entretenimiento, siendo la oferta de ocio cada vez más amplia y emocionante, como evidencian este tipo de videojuegos. En concreto, España se encuentra en el top five europeo en referencia al consumo de videojuegos y en el top diez mundial, con casi un cincuenta por ciento de población convertida en consumidora de videojuegos, según los datos más recientes de la AEVI, la Asociación Española de Videojuegos.

Los videojuegos de "juega gratis"

El modelo de negocio o sector de juegos Free to Play se creó al final de los años noventa para los juegos masivos de rol online, llamados juegos RPG o MMO, buscando conseguir nuevos jugadores para iniciarlos y engancharlos a diferentes juegos para que finalmente quisieran continuar jugando y accediendo a las mejores en el juego que fuesen de pago. Actualmente este modelo de negocio se ha reinventado especialmente para Android y para iOS y pueden encontrarse un gran número de juegos muy diferentes.

Aunque este tipo de videojuegos surgió cuando los contenidos digitales empezaron a mejorar su calidad y ganar importancia, actualmente pueden encontrarse juegos para todo tipo de plataformas puesto que los juegos Free to Play se han convertido ya en un sector consolidado, que no deja de crecer en el mundo de los videojuegos. No se trata sólo de juegos de rol, sino de todo tipo de videojuegos de entretenimiento que, cuanto más personales y personalizadas, adaptadas al usuario y variadas sean, más adeptos generarán. Con este tipo de videojuegos, los adeptos a este sector del entretenimiento pueden disfrutar desde básicos juegos multijugador de guerra y estrategia hasta jugar un clásico parchís online.

Alrededor de los juegos Free to Play para móviles y para tabletas se han creado en la actualidad un gran número de comunidades para juegos de rol modernos, pero también para juegos clásicos como por ejemplo el dominó, alrededor de las cuales los jugadores interactúan y establecen vínculos, consiguiéndose así que en muchos casos la mayoría de ellos acaben pagando para acceder a mejores servicios.

Un sector que crece en España

Este sector ha cobrado importancia en España en los últimos años gracias a que algunas empresas españolas decidieron apostar por este modelo de negocio hace ya algunos años lanzando al mercado diferentes videojuegos con estas características. Este tipo de empresas decidieron centrar sus estrategias en estos modelos de negocios intentando siempre no generar desigualdades entre aquellos jugadores que puedan permitirse o decidan realizar ampliaciones en su juego invirtiendo dinero y los que no quieran o no puedan hacerlo. El verdadero truco de este tipo de negocio radica en ofrecer gratuitamente una experiencia cuanto más completa mejor y en ampliarla todavía más en las versiones especializadas de pago con mejoras, logrando que algunos de los jugadores se decidan a invertir para poder mejorar y disfrutar de una experiencia de usuario mucho más amplia y divertida.

Otra de las características más interesantes del Free to Play es que si un jugador desea obtener una experiencia más mejorada o personalizada podrá hacerlo siempre poniéndose su propio tope en relación al dinero o los recursos que quiera invertir para conseguirlo, pero si no quiere invertir dinero siempre contará con la opción de poder jugar sin gastar nada ya que se trata de juegos gratuitos. Aunque muchas empresas del sector audiovisual español no apostaron en un primer momento por el formato de juegos gratuitos, más tarde se decantaron hacia él puesto que el mundo de los videojuegos en España se transformó muy rápidamente con el surgimiento de las nuevas tecnologías móviles y las tabletas, además de con la continuación de los juegos para todo tipo de consolas y PC.

Básicamente, este tipo de modelo de negocio es un mercado al alza, pero no desde el punto del productor, sino desde el punto de vista del consumidor puesto que se trata de un sector que se basa principalmente en la creación de comunidades. A partir de este vínculo dentro de las comunidades se quiere crear una especie de fenómeno viral que consiga atraer a más jugadores para que algunos de ellos acaben pagando por los contenidos más elaborados y por mejoras en el juego y en su experiencia de usuario. Aunque se trate de un juego perfecto sin duda se debe conseguir enganchar al usuario para poder salir adelante con este modelo de negocio y es por ello que resulta tan importante el crear una comunidad si los productores quieren conseguir que este modelo de negocio les resulte rentable.