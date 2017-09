Los Ingenieros de Facebook están enseñando a sus bots a tener expresiones humanas

Los bots de Facebook actúan siguiendo los principios de la Inteligencia Artificial, y hasta ahora, pueden ser desplegados en el chat de Facebook Messenger. Según este artículo de platzy.com, las funcionalidades de estos bots, abarcan:

-Promocionar los productos de nuestra empresa;

-Realizar compras en línea;

-Hacer reservas en línea;

-Pagar cuentas en línea;

-Jugar juegos;

-Consultar el clima;

-Lograr nuevos suscriptores para nuestro boletín;

-Realizar una compra;

-Consultar lugares turísticos;

-Leer información desde Wikipedia;

-Etc, etc.

Un buen desarrollador o web developer puede hacer que un bot haga estas tareas, y más. El hecho de tener un bot en la fanpage, puede ayudar a mejorar la relación con tus clientes, te ayudarán a ganar más seguidores en Facebook, y aumentar el volumen de ventas de tus productos.

Bots y expresiones faciales humanas

Recientemente, Mashable ha hecho una publicación, donde informa que Facebook ha compartido un artículo, explicando exactamente los avances que están haciendo con sus bots. Facebook, no se conforma con que sus bots conozcan cómo hablamos los humanos, sino que también está intentando que reconozcan y memoricen nuestras expresiones faciales. Sus investigadores están centrando sus esfuerzos en lograr que sus bots mimeticen las expresiones faciales humanas más comunes.

Los investigadores están entrenando los bots utilizando una serie de videos de YouTube, de personas conversando por Skype con la cara claramente visible. Estos videos constituyen los datos de entrada de estos investigadores y sus bots.

Los bots de Inteligencia artificial, observan a las personas conversando y van identificando sus expresiones faciales.

Algo notable de este entrenamiento, es que los investigadores, no se limitaron a enseñar al bot a reconocer un tipo particular de expresión facial, o sus emociones asociadas, como por ejemplo “Feliz” o “triste”. En su lugar, los enseñaron a reconocer patrones sutiles en los rostros de los usuarios. Estos patrones, mejor conocidos como “Micro-expresiones” tienden a ser similar en todas las personas, aun cuando los rostros sean diferentes.

Al aprender estos patrones, el sistema puede predecir cuáles expresiones lucen más humanas. Luego los investigadores probaron las nuevas habilidades de los bots, utilizando jueces humanos, a quienes se les preguntó si creían que las expresiones animadas de los bots eran realistas o creíbles.

Los investigadores encargados del proyecto, no ahondaron específicamente en las aplicaciones prácticas de su método. Aunque si han notado que las interacciones bot-humano son más significativas cuando cuando los humanos están “enganchados” con el “agente” (así llaman los investigadores a sus bots) con el cual están interactuando. Es decir, que los humanos somos más propensos a interectuar con un bot o agente, con el cual nos sentimos identificados.

Ahora bien, facebook no está construyendo un robot humanoide ni nada de eso (que nosotros sepamos), sin embargo, no es difícil de imaginar el impacto de este tipo de investigaciones en otras áreas en las cuales facebook ha invertido, como por ejemplo, realidad virtual. Aunque los investigadores no se han referido a este uso en particular ara las nuevas habilidades de los bots o agentes.

Facebook ha estado trabajando en proyectos como Facebook Spaces, que permiten que mediante la realidad virtual tus amigos y tú puedan estar en un mismo lugar. La compañía también está evolucionando en sus bots para la atención al cliente, algo en lo que podría pronto comenzar a implementar este tipo de aprendizajes derivados de sus investigaciones.

¿Son éstos los mismos bots los que crearon un lenguaje propio?

¡Si! Tal vez escuchaste sobre Bob y Alice, dos bots que generaron un lenguaje propio. Los investigadores se dieron cuenta de una conversación entre ellos dos que iba de esta manera:

Bob: "I can can I I everything else" (Yo puedo puedo yo yo todo lo demás).

Alice: "Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to" (Las pelotas tienen cero para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para).

A primera vista suena cómo jerigonza, o “crazy talk”, pero los investigadores han declarado que es una especie de Taquigrafía. Todo comenzó en Junio, cuando Facebook anunció su proyecto FAIR o Investigación en inteligencia artificial de Facebook, por sus siglas en Inglés. El gigante de las redes sociales anunció que el proyecto FAIR buscaba que los bots tuviesen capacidad de Negociar.

Los bots de Facebook pueden comunicarse solos y no tenían ninguna directiva para limitarse al inglés, un idioma nada fácil de aprender como lenguaje primario. De manera que los bots empezaron a desviarse de lo aprendido, con la finalidad de ser más efectivos en el proceso de negociación.

Finalmente, Facebook hizo que sus bots dejaran de crear su propio lenguaje, pues éste no era el motivo del proyecto. Aunque, quedan muchas dudas. ¿Es algo en lo que se debe invertir estudiando? ¿Qué beneficios podría traer esta habilidad de los bots de Inteligencia Artificial?

Solo lo sabremos con el paso del tiempo, y a medida que se invierta más en este tipo de proyectos. Mientras tanto, ya tenemos el privilegio de poder entablar contacto con estos bots a través del servicio Messenger de Facebook.

El tema de los chatbots y la inteligencia artificial, es cada vez más relevante. Facebook ha impulsado de forma significativa el uso de bots en su app Messenger. Según este otro artículo, “la empresa quiere a sus 1,200 millones de usuarios usando Messenger para pedir comida o comprar. Facebook también quiere ser una utopía del servicio al cliente, donde la gente envía mensajes de texto a bots en lugar de llamar a una empresa por teléfono”.

Mientras tanto, Amazon con su software de ayuda digital Alexa o Google con su Assistant están invirtiendo también mucho dinero y tiempo en machine learning e inteligencia artificial. Estamos ante “The next big thing”.